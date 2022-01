Reuters: Jaké má Rusko na Ukrajině vojenské možnosti

Moskva/Kyjev - Rozmístění desítek tisíc ruských vojáků poblíž východu, severu i jihu Ukrajiny vyvolává v Kyjevě a v západních metropolích obavy, že Moskva plánuje nový útok. Rusko podobné plány popírá. Západní vojenští analytici naznačují, že Rusko z finančních a logistických důvodů nemůže nechat rozmístěných tolik vojáků po neomezenou dobu a do léta je bude muset stáhnout, píše agentura Reuters.

Odhady počtu ruských vojáků nově přesunutých blíže k Ukrajině se pohybují od 60.000 do zhruba 100.000 a podle amerických zpravodajských služeb by se mohl zvýšit až na 175.000. Představitelé USA uvedli, že Rusko by mohlo zaútočit na Ukrajinu už tento měsíc, kdy je půda tvrdší, což usnadňuje pohyb tanků a dalších obrněných vozidel.

Rusko se při jednáních se Spojenými státy a NATO, která se odehrála tento týden, snažilo získat bezpečnostní záruky, které žádá pro zažehnání krize. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes prohlásil, že Moskva není připravena čekat na odpověď věčně a že chce na každý ruský návrh podrobnou písemnou odpověď.

Jak by však mohl ruský útok vypadat a čeho by se mohl snažit dosáhnout? "Současné nasazení je univerzální. Udržuje ruské možnosti otevřené a tudíž udržuje obranu v nejistotě," míní Keir Giles z think-tanku Chatham House.

Zde jsou některé možné scénáře:

ESKALACE SITUACE NA DONBASU

Těžce vyzbrojení separatisté podporovaní Ruskem ovládají od roku 2014 část východní Ukrajiny a navzdory příměří z roku 2015, které ukončilo největší boje, pokračují v přestřelkách s ukrajinskými vládními silami. Konflikt na Donbasu připravil o život 15.000 lidí, tvrdí Kyjev. Ukrajina přitom dlouhodobě obviňuje Rusko, že má v regionu své jednotky, což Moskva popírá. Rusko naopak viní Kyjev ze spřádání plánů na znovudobytí regionu silou, což pro změnu popírá Ukrajina.

V takto rozjitřené atmosféře je riziko nedorozumění nebo neplánované eskalace větší a Rusko by mohlo nějaký incident využít jako casus belli (důvod k vyhlášení války). Zdroj obeznámený s úvahami ruského ministerstva obrany uvedl, že to je nejpravděpodobnější scénář, pokud by se Moskva rozhodla zaútočit, ale že o žádném takovém rozhodnutí neví. Kyjev by mohl být k útoku vyprovokován separatisty, kteří by pak mohli požádat Rusko o vyslání vojáků na pomoc, uvedl zdroj.

Ruské síly by mohly rozšířit boje na Donbasu a vtáhnout Ukrajinu do konvenčního konfliktu, míní Neil Melvin z londýnského think-tanku RUSI. Podle něj by se Moskva mohla pokusit obsadit ukrajinské pobřežní oblasti u Azovského moře a vytvořit tak pozemní most z ruského Rostova přes Donbas a na Krym. "To by na ukrajinskou vládu vyvinulo velký tlak," poznamenal Melvin.

ÚTOK Z KRYMU

Rusko umístilo na Krym, který anektovalo v roce 2014, nové jednotky. Moskva by tak mohla na Ukrajinu zaútočit z tohoto poloostrova a obsadit území až po řeku Dněpr, která by pak mohla sloužit jako přirozená bariéra proti případné ukrajinské protiofenzivě, uvedl Konrad Muzyka z poradenské firmy Rochan Consulting, která sídlí v Polsku.

Operace by mohla začít dělostřeleckými, raketovými a leteckými údery na ukrajinské jednotky na jihu země, přičemž speciální síly by mohly obsadit mosty a železniční uzly, což by umožnilo postup vojáků a tanků, míní Muzyka. Z Krymu ovšem vedou pouze dvě silnice, které by mohly být zablokovány nebo zničeny, což je podle něj potenciální slabina.

ÚTOK NA VÍCE FRONTÁCH

Ve veřejně dostupném dokumentu amerických zpravodajských služeb se uvádí, že Rusko by mohlo tento měsíc provést invazi s až 100 taktickými prapory nebo se zhruba 175.000 vojáky. Kolem 50 taktických praporů je už umístěno severně a východně od Ukrajiny a také na Krymu, který se nachází na jihu. Zabrání jižní části Ukrajiny by mohlo Kyjev odříznout od pobřeží a od Severoatlantické aliance přítomné v Černém moři, upozorňuje Melvin, podle něhož by tento scénář nahrával ruským nacionalistům, kteří tuto oblast považují za historické území označované jako Novorusko.

Útok na více frontách by mohl rovněž zahrnovat přesun na severovýchod Ukrajiny a obklíčení tamních měst, ačkoli asi ne přímo vstoupení do nich, jelikož vojska by tam mohla zabřednout do městských bojů. Ruské jednotky by se také mohly přesunout do Běloruska a otevřít na Ukrajině severní frontu, která by ruské síly přiblížila ke Kyjevu, uvedl Giles. "To by samozřejmě bylo ekonomicky, politicky a z hlediska lidských životů nejnákladnější. Proto je to zřejmě nejméně pravděpodobné," prohlásil o možnosti totální invaze Melvin.

Vojenští analytici dále zmínili, že i kdyby Rusko přemohlo ukrajinskou armádu, která je o polovinu menší než jeho vojsko, mohla by Moskva čelit partyzánskému odporu, což by ztížilo udržení dobytého území.

ÚTOK RAKETOVÝ NEBO KYBERNETICKÝ

Podle Gilese by některé scénáře mohly zahrnovat údery raket dlouhého doletu nebo kybernetické útoky zaměřené na klíčovou infrastrukturu. Raketové útoky by přitom mohly využít slabší ukrajinské protiraketové obrany. "Různé scénáře, jak přesně by se mohlo Rusko potrestáním Kyjeva pokusit přesvědčit Západ, aby vyhověl jeho (bezpečnostním) požadavkům, nezahrnují nezbytně pozemní vpád," dodal Giles.