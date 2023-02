Reuters: Jak sankce lidem v Rusku zkomplikovaly každodenní bankovní transakce

Moskva - Finanční sankce proti Rusku utlumily zisky tamních bank a zničily zahraniční aktivity mnoha ruských finančních ústavů. Jak se ale dotkly obyčejných Rusů? Rok poté, co Moskva vyslala své vojáky na Ukrajinu, zní od většiny z nich, kteří si ukládají peníze v rublech u velkých bank, jako je například Sberbank, že se jich sankce téměř nedotkly. Uvedla to agentura Reuters.

"Pro mě se nezměnilo vůbec nic," říká taxikář v Jekatěrinburgu Vjačeslav Fatichovič. "Jediné, co se změnilo, je to, že zákazníci méně platí kartou a častěji v hotovosti," dodal.

Ruským měnovým orgánům se podařilo odvrátit rozsáhlý útok na banky pomocí omezení pohybu kapitálu. Nabídka rublů zůstala vysoká a dlouhé fronty u bankomatů po prvotním náporu loni na jaře, kdy se lidé snažili zásobit hotovostí, jsou už minulostí.

Těm, kteří cestují do zahraničí a chtějí tam převést peníze, případně držet zahraniční měny a cenné papíry, se ale život zkomplikoval, když byly hlavní ruské banky fakticky vyřazeny z globální platební sítě SWIFT. Majitelé účtů v cizí měně si mohli vybrat pouze 10.000 USD (přes 223.000 Kč), pokud peníze přišly na jejich účet před zavedením omezení z 9. března. Ti, kteří uložili zahraniční měny po tomto termínu, si mohou vybírat pouze rubly.

Lze ale jen hádat, kolik tvrdé měny zůstalo mimo bankovní systém, protože někteří se rychle snažili zbavit rublů a vybírali vklady v tvrdé měně v obavách, že by je další omezení mohla od těchto peněz úplně odříznout. Jedna z pracovnic maloobchodu, která si nepřála být jmenována, uvádí, že vzpomínka na šílený boj o hotovosti ji dodnes nutí dbát na to, aby měla hotovosti dostatek.

"Strávila jsem hodiny jízdou v autě mezi bankami, kde lidé vybírali nejen dolary, ale i rubly," říká.

Přerušení činnosti amerických firem Visa a Mastercard v Rusku také znamenalo, že jejich platební karty vydané v Rusku přestaly v zahraničí fungovat. To vyvolalo zájem o ruské alternativní karty Mir.

Pětačtyřicetiletý podnikatel Danil Usikov žije v Bělorusku a byl tam i ve chvíli, kdy ruské platební karty přestaly fungovat. Tehdy měl dost hotovosti, aby nemusel panikařit. "Ten problém ale bylo potřeba vyřešit, a tak jsem letěl do Moskvy, zřídil jsem si kartu Mir, vrátil se do Běloruska a pak už jsem byl schopen za všechno platit."

Mir však v zahraničí naráží na problémy, protože některé takzvaně přátelské země, tedy ty, které na Rusko neuvalily sankce, jako je třeba Turecko, transakce s těmito kartami omezují. Bývalý novinář Andrej řekl, že jeho záchranným lanem je čínská platební společnost UnionPay.

"Rychle jsem si pořídil tři karty UnionPay v různých ruských bankách. Navíc jsem se vydal do Kazachstánu, abych si tam pořídil kartu Mastercard, která se v uplynulém roce ukázala jako neocenitelná," řekl Andrej, který nyní pracuje mimo Rusko.

Mnoho Rusů, kteří se přestěhovali do zahraničí kvůli obavám z represí za své názory nebo ze strachu, že budou povoláni do bojů, také muselo řešit, jak dostat peníze z Ruska. Některé banky sice mají nadále přístup k platebnímu systému SWIFT a mohou zpracovávat přeshraniční převody, zvýšily ale poplatky, což lidi přitáhlo k alternativám, jako jsou kryptoměny. Například uživatelé kryptoměnové burzy Binance mohou převádět rubl přes stablecoin tether, který je vázaný na americký dolar.

Další způsoby jsou dobrodružnější. Jeden profesionál v oblasti finančních služeb z Moskvy, který si přál zůstat v anonymitě, požádal přítele, aby vybral miliony rublů z jeho ruských účtů a sešel se v Moskvě s jedním člověkem. Transakce, která byla založena výhradně na důvěře, byla dokončena o tři hodiny později, když do jeho hotelového pokoje v Dubaji dorazila žena přibližně s 50.000 USD (1,1 milionu Kč) v papírovém sáčku od kuřete z KFC.

Tisíce Rusů, kteří odjeli do Dubaje, zjistily, že i když je to podle ruských úřadů přátelská destinace, otevřít si tam bankovní účet není jednoduché. Zejména když člověk nemá průkaz totožnosti vydaný místními úřady. "Je to možné, ale proces ověřování trvá jeden až tři měsíce a výsledek není vždy předvídatelný," uvedla uživatelka sítě Telegram jménem Inna. Podělila se tak o rady na kanálu o založení bankovního účtu bez místního průkazu totožnosti.

Drobných investorů se dotklo i rozhodnutí Západu zakázat transakce s ruskou centrální bankou a zmrazit její zahraniční aktiva zhruba za 300 miliard USD. Podle odhadů centrální banky bylo více než pěti milionům drobných investorů v Rusku zmrazeno přes 320 miliard rublů (96,3 miliardy Kč) v zahraničních akciích.

"O svá aktiva jsme přišli po 24. únoru 2022. Tato aktiva jsou dodnes zmrazena, nic se na tom nemění," uvedla investorka Světlana Mavrinská. Další investorka Julia Zykovová říká, že centrální banka ani makléři nedělají nic v zájmu ruských investorů. Ruská centrální banka ale tvrdí, že na odblokování aktiv ruských investorů pracuje.

Většině Rusů, jako je taxikář Fatichovič, jsou však takové starosti cizí. "Jezdím na dovolenou k matce na venkov, ne do zahraničí. Dolary jsem samozřejmě viděl, ale nikdy jsem je neměl v ruce," říká.