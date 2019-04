Brusel - Evropská komise (EK) v transatlantickém sporu o subvence pro výrobce letadel Airbus a Boeing vypracovala seznam produktů dovážených ze Spojených států v hodnotě 20 miliard eur (přes 512 miliard Kč), na které by mohla uvalit cla. S odvoláním na diplomatické zdroje to dnes uvedla agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump v úterý pohrozil zavedením cel na evropské zboží v hodnotě 11 miliard dolarů (skoro 250 miliard Kč). Reagoval tak na verdikt Světové obchodní organizace (WTO), která dospěla k závěru, že subvence Evropské unie poskytnuté společnosti Airbus měly nepříznivý vliv na Spojené státy. Opatření obou stran ale musejí schválit arbitři Světové obchodní organizace (WTO).

Spojené státy a Evropská unie se už od roku 2004 navzájem obviňují z nelegální podpory strojírenských gigantů Boeing a Airbus. Kvůli paralelním případům se už popsaly tisíce stran nálezů a spory výrazně zatížily už tak zahlcenou WTO. U obou stran bylo zjištěno, že finančně podporovaly své výrobce letadel, aby ti pak získali výhodu na trhu.

EK v úterý oznámila, že zahájila přípravné práce na protiopatřeních ve věci subvencí pro Boeing. Její mluvčí nicméně dodal, že EU zůstává otevřená diskusím se Spojenými státy za předpokladu, že v nich půjde o spravedlivý výsledek.

Podle unijních diplomatů by komise měla 17. dubna seznam produktů zveřejnit a zahájit konzultace, které by mohly přinést změny položek. Je také možné, že arbitr WTO sumu 20 miliard eur sníží. EU původně požadovala, aby WTO povolila protiopatření za 12 miliard dolarů. Rozhodnutí by mělo padnout po březnu příštího roku.