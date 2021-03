Réunion vodním slalomářům více než nahradil obvyklou Austrálii

Praha - Soustředění na Réunionu bylo pro české vodní slalomáře plnohodnotnou náhradou za Austrálii, kde trávili tradiční zimní soustředění před koronavirovou krizí. Vzhledem k horkému a vlhkému počasí na ostrově v Indickém oceánu byl tamní kemp podle ohlasů vodáků možná i lepší přípravou na olympijské hry v Tokiu. Tam by mělo být podobně.

Réunion leží u afrického Madagaskaru a je zámořským departmentem Francie. Kajakáři Jiří Prskavec a Kateřina Minařík Kudějová tam vyrazili v listopadu na dvoutýdenní průzkumný pobyt, a když se jim trať i zázemí osvědčily, strávil tam od začátku roku dva měsíce celý olympijský tým.

"Myslím, že se to povedlo. Částečně nám nechali i trať trochu přizpůsobit. Bylo potřeba tam dodělat nějak branky a něco v zázemí. Ve finále to bylo perfektní," řekl ČTK trenér Jiří Prskavec starší.

Trať nebyla tak náročná a pestrá jako v australském Penrithu. "Z toho tréninkového pohledu to ale není vůbec špatné, protože jak je to lehčí a pomalejší, tak člověk musí daleko víc pádlovat. Ty dva měsíce jsou tam samozřejmě už delší a člověka to ke konci na té vodě tolik nebaví," komentoval podmínky přípravy Prskavec mladší, bronzový olympijský medailista z Ria.

I v tomto ročním období se na Réunionu pohybují teploty kolem třicet stupňů a k tomu je tam osmdesátiprocentní vlhkost. "Bylo to poměrně dost náročné, ale zároveň i dost podobné podmínkám, jaké můžeme očekávat při letních olympijských hrách," konstatoval Prskavec starší.

Dvacetičlenná česká výprava, ve které byli vedle závodníků a trenérů i rodinní příslušníci, měla po příletu na soustředění karanténní režim. Pouze závodníci a trenéři mohli na dráhu, ale nesměli používat šatny ani zázemí. Po PCR testu už pak měli volnost.

Mohli i prozkoumávat krásy exotického ostrova. "Z pohledu pěší turistiky je nádherný. Kamkoliv to člověk vezme do vnitrozemí, tak jsou nějaké stezky, vodopády, tůně. Ke konci pobytu jsem toho ale už měl dost a spíš jsem odpočíval, než abych se někam hrnul," vyprávěl Prskavec mladší.

Všechny tréninky ale absolvoval podle plánu. Zpestřením byl závod na začátku února, ve kterém skončil po nejrychlejší finálové jízdě vinou dotyku druhý. Na Réunionu bylo několik dalších reprezentačních týmů, takže z první světové desítky se sešla zhruba polovina kajakářů.

Na Réunionu před tím nikdy žádný závod neorganizovali. "Časomíra, to tam byla úplná novinka. Neměli rozhodčí. Pozvali nějaký klub volejbalistů a snad fotbalistů, těm v pátek před závodem vysvětlili pravidla a oni nám pak dělali rozhodčí," vyprávěl s úsměvem Prskavec mladší. Děti z místního klubu byly nadšené a i jemu se uvolněná atmosféra líbila. "Když někomu nenapsali dotyk, tak si ho nahlásil. Jelo se to v rámci fair play. Bylo to hrozně příjemný," pochvaloval si.

Po dvou měsících se na konci minulého týdne slalomáři vrátili do Česka. Teď odpočívají, aby nabrali síly do další přípravy. Prskavec se zpátky na vodu chystá v pondělí. Prvním velkým závodem by mělo být na začátku května mistrovství Evropy v italské Ivree.

Hlavním cílem jsou ale olympijské hry v Tokiu. Tam budou čeští reprezentanti závodit v takzvaných "bundošprajdách", tedy spojení vesty s krytem lodi, s originálním designem. Ten mohou do neděle navrhovat fanoušci v soutěži organizované svazem. "Tu soutěž jsem navrhnul já. Bylo by pěkné, kdybychom jeli všichni v tom samém, a navrhli nám to fanoušci. Těším se na ty návrhy. Doufám, že tam bude nějaký pěkný, originální, aby nám to zahraniční závodníci třeba záviděli," dodal úřadující mistr světa i Evropy Prskavec.