Řetězce: Velikonoční koledu už lidé nakoupili, poroste zájem o čerstvé potraviny

Praha - Češi už podle prodejců nakoupili cukrovinky na koledu, na kterou děti vyrazí příští pondělí, i přísady na velikonoční pečení. Vzhledem k rostoucím cenám se často snažili u zboží s delší zárukou využít slevových akcí. Přestože někteří obchodníci sledují snahu o úspory na potravinách, přetrvává podle nich poptávka po kvalitních produktech. Lidé více nákupy plánují, do košíku vloží raději méně prémiových výrobků, než by koupili větší množství méně kvalitního zboží. Tento týden prodejci očekávají rostoucí zájem o čerstvé potraviny. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

On-line supermarket Košík.cz eviduje několik týdnů snahu zákazníků zásobit se potřebami na velikonoční pečení a vaření. "Suroviny, u kterých jsme byli svědky častých cenových výkyvů, lidé nakupují klidně i několikrát týdně, pokud se cena sníží," řekl mluvčí e-shopu František Brož. Doplnil, že s ohledem na zdražení masa se lidé nebojí volit i jiné druhy nebo "masné speciály", protože cenový rozdíl už proti běžným druhům není tak výrazný. Velký zájem tak Košík podle Brože sleduje u jehněčího, bio hovězích mas nebo baby krůt. "Samozřejmostí v nákupech jsou pak velikonoční pivní speciály, které o Velikonocích také získaly silné postavení a zdatně sekundují tvrdému alkoholu," dodal Brož.

Penny Market v posledních dnech zaznamenal rostoucí zájem hlavně o vejce, tvaroh, mouku, mléko, med, rozinky a různé druhy ořechů. "Zákazníkům vycházíme vstříc a tyto i celou řadu dalších produktů na pečení nabízíme za zvýhodněné ceny," uvedl mluvčí společnosti Tomáš Kubík. Průměrná sleva vybraného zboží na velikonoční pečení činila letos podle analýzy akčních letáků, kterou provedla Česká distribuční, 28 procent, což bylo o pět procent méně než loni.

Ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček ČTK sdělil, že lidé cukrovinky na Velikonoce kupují dříve než další zboží, sleduje stoupající poptávku po prémiovějších produktech. Nejčastěji lidé podle něj kupují čokoládová vejce, zajíce, ale i velikonoční balíčky nebo cukrovinky s hračkou.

Řetězec Kaufland letos u velikonočního zboží eviduje srovnatelný zájem s předchozími lety, řekla mluvčí sítě Renata Maierl. Nejvíce lidé podle ní kupují mazance, jidáše nebo beránky. "Posledně jmenované nabízíme i bezlepkové, ze špaldové mouky či v bio kvalitě," uvedla.

Mluvčí hypermarketů Globus Aneta Turnovská upozornila, že u masa poptávka do velké míry závisí na počasí. "Na Velikonoce je typicky velice žádané maso jehněčí a v menší míře i kůzlečí. Dále jsou v kurzu hlavně uzená masa, šunky a v závislosti na počasí i ostatní druhy masných výrobků. Pokud je teplo, nakupují se již i výrobky na gril," dodala.