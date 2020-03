Řetězce nasadily ochranku kvůli času nákupů pro seniory

Senioři přicházejí nakupovat dopoledne 19. března 2020 do supermarketu v Ústí nad Labem. V prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách smějí být mezi 10:00 a 12:00 jen zákazníci starší 65 let. Nařizuje to mimořádné opatření proti šíření nového typu koronaviru. Ústecký supermarket proto zavedl u vchodu kontroly, které posoudí, zda zákazník vzhledem k věku může vstoupit, nebo ne.

Praha/Liberec - Potravinářské řetězce u vstupů do prodejen nasadily pracovníky bezpečnostní služby, aby hlídali věk zákazníků. Ode dneška platí zákaz přítomnosti lidí pod 65 let v maloobchodních prodejnách potravin mezi 10:00 až 12:00, který ve středu přijala vláda. Podle zpravodajky ČTK lidé nařízení většinou dodržovali, senioři se na nákup evidentně vydávali na 10:00 a později.

Do libereckého hypermarketu Globus bylo možné vejít pouze jedním vstupem, kde byl velký nápis "Stop mladším 65 let". Ochranka dohlížela, kteří zákazníci vstupují, instruovala je, že dezinfikované vozíky najdou uvnitř prodejny. Na nákup vyrazil také mladší muž, kterému pracovník bezpečnostní služby připomněl nové vládní nařízení, zákazník bez dalšího odporu odešel.

Přísná kontrola panovala také v jednom z obchodů Kaufland. Několik lidí pracovník ochranky požádal o předložení občanského průkazu. U vstupu do prodejny bylo mnoho viditelných nápisů s nařízením. Pracovnice prodejny také po 10:00 rozhlasem upozorňovala na to, aby lidé mladší 65 let ukončili nákup a odebrali se k pokladnám. Zvýšená kontrola byla také v prodejnách Albert.

Řetězce vyjma nařízení o době nákupů vyhrazené seniorům upozorňují na povinnost nošení roušek. Většina lidí v Liberci dnes nosila kupované roušky či respirátory. Jen někteří použili šité roušky, případně šátky a nákrčníky. Mnoho starších lidí se kromě roušek chránilo také rukavicemi.

Kromě velkých řetězců nařízení neopomíjí ani menší prodejci. Jeden z obchodů vlastněný Asiaty vyvěsil ceduli, že ode dneška je 10:00 až 12:00 čas vyhrazený "pro naše milé spoluobčany starší 65 let". V prodejně měli pro zákazníky také zdarma připraveny ochranné roušky. Na dotaz, zda mají roušky také k prodeji, odpověděli, že ne.

Problémem mnohých libereckých prodejen s potravinami je fakt, že jedním vchodem se kromě supermarketu lidé dostanou také na poštu, do lékárny, k bankomatu nebo pultovému prodeji. Premiér Andrej Babiš (ANO) už ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády přiznal, že usnesení o zákazu vstupu do prodejen lidem pod 65 let bude muset být upraveno a mělo by se vztahovat i na další otevřené obchody. Další komplikací by mohlo být ale to, že staré rodiče na nákup dnes často doprovázeli děti.