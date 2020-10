Řetězce: Nákupy Čechů odpovídají zavřeným školám a restauracím

Praha - Nákupy Čechů v potravinářských řetězcích odpovídají tomu, že jsou zavřené školy a restaurace. Poptávka je po čerstvém zboží jako je ovoce, zelenina či maso. Někde již zaznamenali vyšší zájem o víno, jinde ho s nadcházejícím víkendem očekávání. Více lidé kupují také dezinfekční a hygienické prostředky. V obchodech lidé vládní opatření dodržují, chodí nakupovat sami či ve dvou. Jen ve výjimečných případech musejí nařízení pracovníci obchodů zákazníkům připomínat. Vyplývá to z ankety ČTK mezi zástupci řetězců.

Obchody Penny v posledních dnech evidují vyšší prodeje u většiny kategorií zboží. "Nárůsty zaznamenáváme zejména u mléčných výrobků, vajec, čerstvého masa nebo zeleniny. Výrazně vzrostl také prodej kávy a čaje. Zdaleka největší nárůsty, a to v řádu desítek procent, zaznamenáváme u ovoce, kdy se zákazníci snaží posílit svoji imunitu. V souvislosti s prevencí je pak také vetší zájem o hygienické a dezinfekční prostředky. Jako přímý důsledek uzavření restaurací jsme v tomto týdnu zaznamenali výrazný růst poptávky po víně," uvedl mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.

V Globusu tento týden podle jeho mluvčí Lutfii Volfové vzrostl zájem o čerstvé maso, pečivo, ovoce a zeleninu. Velká poptávka je po hotových jídlech. "Jde o běžné nákupy, jaké známe z víkendů. Předpokládáme, že další nárůst se odehraje o víkendu, kdy vedle potravin bude zvýšený zájem o pivo nebo víno, a to v důsledku uzavření restaurací," řekla Volfová. Vyšší poptávka je podle ní také o dezinfekční prostředky a pomůcky.

U kamenných prodejen podle mluvčího společnosti Tesco Václava Koukolíčka stále platí, že nakupuje méně lidí, ale výrazně vzrostl jejich nákupní košík. Vyšší prodeje Tesco nyní sleduje u alkoholu, hotových jídel a mraženého zboží.

Obchodníci se shodují na tom, že mají dostatečné zásoby a případnou zvýšenou poptávku dokážou uspokojit. "Po jarních zkušenostech již nyní předzásobujeme prodejny vybraným trvanlivým zbožím i kosmetikou. Díky tomu jsme si vytvořili prostor v logistice v případě zvýšené poptávky po dalším zboží," popsal mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček. Upozornil na to, že zatímco při první vlně měli lidé dojem, že krize potrvá jen omezenou dobu, nyní pochopili, že potrvá déle. Dá se tak předpokládat pokles spotřeby a vyšší zájem o zboží v akci nebo levnější výrobky. Podle Marečka v některých prodejnách je tento přístup již zřejmý.

V Kauflandu zaměstnanci bezpečnostní služby dohlížejí na počet vstupujících lidí do prodejny, zakrytí dýchacích cest a udržování odstupů v obchodě. "Jen ve zcela ojedinělých případech se stane, že je na toto opatření naši pracovníci musejí upozornit, vše však je zcela v klidu a lidé domluvu respektují," řekla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

V uzavřených prostorech platí povinnost nošení roušek. Lidé by si při vstupu do obchodů měli dezinfikovat ruce. Zejména u pečiva by měli využít jednorázové rukavice. Do prodejen smějí vstupovat maximálně ve dvojicích. V obchodech se nesmějí po více než dvou shlukovat a měli by dodržovat dvoumetrový odstup od od ostatních.

Vláda podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nyní neuvažuje o zavedení nákupní doby pro seniory. Bylo by to podle něj složité a na jaře přínos tohoto opatření nebyl velký. Mnoho seniorů podle něj nakupovalo mimo vyhrazený čas.