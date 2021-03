Řetězce a další velcí prodejci chtějí testovací metody kombinovat

Praha - Přístup k povinnému testování se u potravinářských řetězců a dalších velkých prodejců liší. Někteří se chtějí spolehnout na samotestovací sady, jiní plánují samotesty kombinovat s antigenním testováním pod dohledem lékaře. V některých firmách nečekali na rozhodnutí vlády o povinném testování a k tomuto kroku přistoupili už před časem. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK.

Společnost Albert, která má zhruba 17.000 zaměstnanců, je zatím testovala jen v nejvíce zasažených regionech. Nyní se připravuje na plošné testování pracovníků v prodejnách i distribučních centrech. "V tuto chvíli jednáme s doporučenými dodavateli, abychom zasmluvnili a nakoupili dostatečné množství schválených testů. Pro naši potřebu to znamená nakoupit desítky tisíc testů na měsíc. Jednotky tisíc pak využijeme pro pracovníky, kteří musí přerušit práci v režimu home office a přijít do kanceláři například podepsat smlouvy nebo udržovat IT systémy," uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Zaměstnanci řetězce Kaufland, kterých v provozech pracuje asi 15.000, se budou moci nechat otestovat u svého praktického lékaře i prostřednictvím samotestů poskytnutých firmou, řekla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Globus pro své pracovníky objednal samotestovací sady. Zaměstnává zhruba 5000 lidí, tři čtvrtiny z nich docházejí na směny do hypermarketů. S testováním společnost podle mluvčí Lutfii Volfové začne hned, jakmile bude mít k dispozici první várku objednaných testů. "Pomocí samotestovacích sad se každý zaměstnanec otestuje v domácím prostředí před odchodem do zaměstnání a bude nás o výsledku informovat. Pokud bude test negativní, přijde na směnu. Pokud bude test pozitivní, bude zároveň kontaktovat svého lékaře a postupovat podle jeho instrukcí," uvedla Volfová.

Internetový prodejce Amazon zaměstnávající 4000 pracovníků jim ode dneška nabízí testování ve svém distribučním centru v Dobrovízi externím poskytovatelem zdravotních služeb. Testování bude firma kombinovat se samotesty, i tato metoda se uskuteční ale pod dohledem zdravotníka, řekla PR manažerka společnosti Miroslava Jozová.

Pravidelné testování zaměstnanců už před několika týdny zavedla také cestovní kancelář Čedok. Provádí ho prostřednictvím mobilního odběrového týmu. "Již od začátku pandemie dodržujeme v Čedoku hygienická opatření nad rámec našich povinností, nečekáme na plošné zavádění protipandemických pravidel naší vládou," doplnila mluvčí CK Eva Němečková.

Firmy nad 250 zaměstnanců by dnes měly začít s jejich testováním, pracovníci mají povinnost se mu podrobit. Testy musejí mít velké podniky u všech lidí hotové do 12. března. Společnosti s 50 až 249 zaměstnanci budou muset s testováním začít v pátek a dokončit ho nejpozději 15. března. Testy jsou pro zaměstnance povinné jednou týdně. Testování není závazné pro zaměstnance pracující z domu. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se zatím nevztahuje na příspěvkové, veřejné či veřejnoprávní instituce.