Retail Summit živě: Vladimír Železný a další v sekci The Best of Czech Promotion Summit

Inspirace, nejnovější trendy i osobité pohledy na marketing, reklamu a média představí The Best of Czech Promotion Summit. Série speciálních workshopů, kterou pořádá marketingová agentura CZECH PROMOTION, nabídne celou řadu profesionálů a osobností z oboru. Svými zkušenostmi a názory na současnou reklamu a marketing přispěje i Vladimír Železný, někdejší generální ředitel TV Nova.

The Best of Czech Promotion Summit se uskuteční v úterý 28. března v rámci konference Retail Summit 2023. Sledovat ho můžete od 14:40.

„Nepochybuji, že vystoupení Vladimíra Železného na téma kreativní antireklamy nenechá nikoho chladným. Vždyť o to přece v reklamě jde. Diváci se mohou těšit i na celou řadu našich marketingových specialistů, kteří svými zkušenostmi z praxe a přístupem k zákazníkům dokážou posluchače obohatit. Uslyšíme, proč kreativitu nedefinuje talent, jaký význam má v reklamě umění jazyka nebo představíme případovou studii firmy, která roste na padajícím trhu,“ uvádí Jan Coufal, CEO agentury CZECH PROMOTION.

Agentura CZECH PROMOTION je lídrem na poli pragmatického marketingu. Jejím krédem je „pomáhat klientům, aby byli úspěšnější“. Zaměřuje se primárně na malé a střední české firmy napříč obory. Svým zákazníkům nabízí tvorbu efektivních kampaní, tedy full servis počínaje analýzami, výzkumy a nastavením funkčních strategií, přes kreativní řešení a realizaci kampaní, až po off-line a on-line mediální plánování, nákup a vyhodnocení či PR služby. Agentura je úspěšná i v designu a in-store realizacích.