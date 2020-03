Restrikce do dubna připraví podle studie cestovní ruch o 142 mld. Kč

Praha - V případě trvání současných vládních omezení do konce dubna a uzavření hranic do konce května, spotřeba cestovního ruchu, tedy poptávka návštěvníků, kteří tráví dovolenou v Česku, klesne o 142 miliard korun. Přímo bude ohroženo zhruba 173.000 plných pracovních úvazků. Pokud by omezení proti šíření nákazy pokračovala do konce června a hranice zůstaly uzavřené do konce srpna, spotřeba cestovního ruchu se propadne o 202 miliard korun. Ohroženo bude 246.000 pracovních míst. Vyplývá to z modelových studií Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) a společnosti Economic Impact, které má ČTK k dispozici.

Prezident AHR Václav Stárek upozornil na to, že je nyní nutné udržet podnikání, aby bylo schopné se po uvolnění omezení co nejrychleji vzpamatovat. Stát by měl živnostníkům i firmám poskytnout úlevy na daních, příspěvky na mzdy, daňové prázdniny pro rozjezd cestovního ruchu, úhrady mezd a odvodů na zaměstnance. "Nejde pouze o překonání období platnosti současných krizových opatření, ale i následné období, kdy budou podnikatelé začínat od nuly a mnohdy i se ztrátami," dodal Stárek.

Vláda na pondělním jednání prodloužila zavedená omezení do 1. dubna. Uzavřeny tak zůstanou restaurace, většina obchodů, hotely ani lázeňská zařízení nesmějí prodávat služby.