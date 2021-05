Restauratéři žádají po ministerstvu instrukce ke kontrole testů u hostů

Praha - Zástupci restauratérů vyzvali ministerstvo zdravotnictví (MZd), aby vydalo podrobné instrukce, jak mají kontrolovat doklady o testech či očkování u hostů. Upozornili, že gastronomie se od dalších služeb, kde byla tato podmínka stanovena, liší. Neregistrují zákazníky, ani se nejedná o službu, kde se jeden obsluhující věnuje jen jednomu zákazníkovi. Provozovatelé stravovacích podniků jsou připraveni udělat maximum, aby požadavkům vyhověli. Podmínky ale musejí být správně a splnitelně nastavené. Vyplývá to ze společné výzvy Asociace malých a středních podniků a živnostníků (ASMP) a Českého gastronomického institutu. Text má ČTK k dispozici, vyjádření ministerstva zjišťuje. Se stejným požadavkem se na MZd obrátil také Český svaz pivovarů a sladoven.

Stravovací zařízení budou moci od pondělí pustit hosty na zahrádky. Mezi stoly budou nutné alespoň 1,5metrové rozestupy, stejnou vzdálenost bude třeba dodržet i od okolí, například chodníku. U stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Kromě toho budou mít na zahrádku přístup jen lidé s negativním PCR či antigenním testem na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 90 dnech.

"Nemělo by to fungovat tak, že stát přenese kontrolní povinnost na hospodské bez informací i potřebné kvalifikace. Nejdříve stát sliboval aplikaci s jasnými pravidly, ale nyní chce od hospodských, aby se vyznali v nejrůznějších verzích potvrzení nebo čestných prohlášení," uvedly profesní organizace. Přinese to podle nich zvýšené náklady a provozní problémy, které nebude restauratérům nikdo kompenzovat.

Mezi podnikateli v gastronomii panuje podle jejich zástupců velká nejistota ohledně právní opory na straně hospodského, na základě jakého oprávnění může kontrolovat testy s citlivými informacemi, vyhodnocovat testy na místě a jaké má pravomoci vykázat hosta. Stát by měl spíše podle organizací apelovat na zákazníky a veřejnost.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) věří, že restauratér a host se ohledně kontroly testů na koronavirus dohodnou. Zákazníka provozovatel stravovacího zařízení nemůže vyhodit, ale nemusí ho třeba obsloužit. Cílem je zajistit, aby se koronavirová nákaza nešířila. Ministr to řekl ČTK. V mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví vydaném na základě pondělního usnesení vlády je uvedeno, že pokud se host testem, očkováním nebo protilátkami neprokáže, restauratér mu neumožní vstup na zahrádku.

Do zahrádek a výhledově restaurací by podle Arenbergera měli chodit jen lidé, kteří z hlediska nemoci covid-19 nejsou rizikem pro ostatní. Záměrem podle něj není nikoho stíhat, jestli má test. "Samozřejmě test by měl mít, měl by být očkován, měl by být po nemoci, tak aby si byl jistý, že nikoho jiného v té restauraci nenakazí," uvedl.