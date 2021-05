Restauratér: Provoz zahrádek stravovacích podniků musí doprovázet kompenzace

Praha - Provoz zahrádek stravovacích podniků musejí podle restauratéra a garanta projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboše Kastnera doprovázet kompenzace. Za běžného stavu zahrádka podle něj představuje 20 až 30 procent dodatečných tržeb, někomu se tak ani nevyplatí ji otevřít. Přesto doufá v to, že se profesním organizacím a podnikatelům podaří vládu přesvědčit, aby jejich fungování povolila od 17. května. Počítá se přitom s hygienickými a bezpečnostními opatřeními i omezením kapacity. Kastner to řekl ČTK.

Gastronomická zařízení budou moci podle Kastnera naplnit venkovní prostory s největší pravděpodobností jen částečně, mohla by to podle něj být polovina kapacity. Dále se předpokládají už standardní pravidla, jakou jsou rozestupy mezi stoly, dezinfekce, roušky u personálu, který bude muset být také pravidelně testován. Jak by to mělo být s testy u hostů, není podle Kastnera jasné. Kontrola minimálně u provozu zahrádek není podle něj ale proveditelná.

Zástupci gastronomického odvětví mají podle Kastnera dnes naplánované jednání s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. "Je prokázáno, že zahrádky jsou o 70 procent méně rizikové, než vnitřní prostory. Pokud se nám o tom podaří přesvědčit paní hlavní hygieničku a epidemiology, věřím, že by vláda mohla jejich provoz schválit od 17. května," řekl.

Vláda podle rozvolňovacích balíčků otevření zahrádek umožní, až počet nakažených koronavirem klesne za sedm dní na 75 na 100.000 obyvatel. Potvrzených případů bylo k pátku 111 na 100.000 lidí.

Pandemii koronaviru a související vládní opatření překoná podle Kastnera zřejmě jen 70 procent stravovacích provozů. Čtvrtina podniků už podle něj skončila, minimálně dalších pět procent je v přímém ohrožení. Propad tržeb v oboru za celou dobu krize je podle něj více než 100 miliard korun, tedy zhruba 57 procent.

V gastronomii se podle Kastnera očekává zdražení. V průběhu uzávěry už ceny o pět až deset procent vzrostly, na stejné úrovni stoupnou po otevření podniků. Nájmy, energie a další fixní náklady nezlevnily, jsou podle Kastnera naopak dražší, ani dodavatelé neplánují ceny snižovat, řekl. Nutné je počítat i s omezenou poptávkou. "Může nastat stejný scénář jako loni v létě, kdy po třech čtyřech týdnech vlna zájmu opadla," uvedl dále.

Zdražení podle Kastnera nastane u podniků ve městech a komunitních lokalitách, nedá se předpokládat například v turistických zónách nebo v malých obcích. Na těchto místech se restauratéři podle něj budou snažit bojovat cenou. Podniky podle něj ale musejí budovat především gastronomický zážitek a přesvědčit hosta, že má důvod se do restaurace vrátit.

Restaurace, bary a kavárny musely loni na jaře zavřít od 14. března. Hosty mohly pustit na zahrádky od 11. května. Provoz vnitřních prostor vláda povolila od 25. května. Další nucené uzavření nastalo od 14. října, trvalo do 2. prosince. Následně ale platila pro gastronomická zařízení výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Stravovací podniky jsou znovu uzavřené od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz.