Restauraci v Moravské Nové Vsi zničilo tornádo, rodina ji postavila znovu

Moravská Nová Ves (Břeclavsko) - Před dvěma lety zahynul při tornádu v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku spolumajitel hospody na náměstí Jan Sečkář, hospodu i rodinný dům tornádo zničilo. Rodina nyní podnik, který vlastní už 100 let, vybudovala znovu, otvírat se bude pravděpodobně příští týden, řekla ČTK neteř Jana Sečkáře Pavlína Šottl Sečkářová.

Janův bratr Ivan, který Restauraci u Sečkářů vlastnil spolu s bratrem, už hospodu po tragédii obnovovat nechtěl. "Otec nejprve nechtěl, a není se co divit, když přišel o bratra. Navíc z nás byli bezdomovci, byli jsme bez práce. Ale přemluvily jsme ho, nedovedly jsme si se sestřenicí představit, že budeme pracovat jinde než v rodinné hospodě," uvedla Šottl Sečkářová.

Z původní budovy, kde babička současného majitele Ivana Sečkáře začala hospodu provozovat v roce 1922, zbyly jen obvodové zdi. Díky tomu nemusela rodina žádat o stavební povolení, což jim obnovu restaurace usnadnilo. Půdorys budovy je sice stejný, vnitřek ale doznal úprav.

"Zvětšili jsme kuchyň, která byla ve starém domě nešťastně řešená, pořídili jsme solární panely a také krásná kachlová kamna s výměníkem, která dokážou v zimě vytápět celou restauraci," řekla Šottl Sečkářová. Jen o sklep na chlazení piva hospoda kvůli tornádu přišla.

Pojišťovna Sečkářovým vyplatila milion korun, ale díky veřejné sbírce, dotaci i pomoci rodiny se podařilo hospodu obnovit bez nutnosti úvěru. "S první vypsanou dotací byl problém, protože sice můj otec byl majitel restaurace, ale živnostenský list jsem měla já, takže se na nás dotace nevztahovala. Situaci jsme ale řešili s ministerstvem průmyslu a vzhledem k tomu, že jsme nebyli jediní s takovým problémem, podařilo se to vyřešit. Nakonec jsme obnovu zvládli bez úvěru, ale bohužel už se nepodařilo přistavět ubytování, které bylo původně v plánu," dodala Šott Sečkářová.

Restaurace u Sečkářů měla původně otevírat v sobotu, přesně dva roky poté, co ji zničilo tornádo. Kvůli zpoždění s dodávkami vybavení do kuchyně ale museli Sečkářovi otevření ještě odložit. Kromě rodiny se do restaurace vrátí i bývalá kuchařka, číšníci si našli práci jinde. Podařilo se ale za ně sehnat náhradu.

V den druhého výročí řádění živlu se v Moravské Nové Vsi uskuteční Sousedská slavnost. Trvá celý víkend a pořádá ji Jihomoravská komunitní nadace. "Přemýšleli jsme, jak výročí připomenout. A to, co bylo po tornádu nejdůležitější a je důležité i pro běžný život, jsou dobré sousedské vztahy. Po vzoru řady měst a obcí, které pořádají sousedské slavnosti, jsme se rozhodli ji uspořádat také," řekla ČTK Zlata Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace.

Tornádo o rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu zasáhlo 24. června 2021 Břeclavsko a Hodonínsko. Zemřelo šest lidí, zničeno bylo 1200 domů, z nichž asi 200 muselo k zemi.