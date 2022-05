Praha - Restaurace rychlého občerstvení sledují rostoucí zájem o snídaně. Češi si je dopřávají nejen na místě, ale často si je berou s sebou do auta nebo si je nechávají přivézt domů. ČTK to řekli zástupci vybraných řetězců rychlého občerstvení a rozvozových služeb. Síť McDonald's snídaně českým zákazníkům poprvé nabídla 9. května 2007 ve zhruba dvacítce restaurací v Praze, postupně je rozšířila do celé země. Právě u snídaní vidí firma stále značný potenciál k rozvoji, řekl ČTK provozní ředitel společnosti Tibor Niezer.

McDonald's v České republice po uvedení snídaňové nabídky prodal první rok milion porcí, loni jich bylo 9,7 milionu. Ve srovnání s rokem 2007 podíl snídaní na celkovém podnikání řetězce vzrostl v uplynulém roce zhruba čtyřnásobně. Za dobu snídaňové nabídky však síť zaznamenala i několik nezdarů, propadákem bylo například pečivo s máslem a sladkými pomazánkami. Lidé o něj neměli podle Niezera vůbec zájem. K snídani si Češi naopak nejčastěji objednávají toast se šunkou a sýrem, oblíbená jsou také míchaná vajíčka. Ta si lidé více dávají v restauraci než na cestu. V době pandemie koronaviru, kdy stravovací zařízení mohla vydávat jen jídlo s sebou, si je však lidé kupovali méně často. V současné době se k nim ale znovu vrátili, řekla za marketingové oddělení McDonald's Jana Kloudová.

Niezer zdůraznil, že díky zavedení snídaní se řetězci podařilo získat nové zákazníky. U snídaní je podle něj možná velká variabilita a také přizpůsobení se lokálnímu trhu, což může přitáhnout další klientelu. Tento týden McDonald's představil bagel s lučinou, který je vhodný i pro vegetariány. McDonald's už dříve do nabídky zařadil i muffin s lučinou. Nyní přidal také sladké snídaně v podobě lívanců s pribináčkem. Prodeje za první dny podle Kloudové překonaly očekávání, na hodnocení úspěšnosti novinek je ale ještě brzo, dodala.

Rostoucí zájem o snídaně sleduje také český řetězec Bageterie Boulevard. Denně si je v jeho pobočkách dopřeje zhruba 2000 zákazníků. "Nejoblíbenější je u nás Le Club sendvič a Ham&Egg (šunka a vejce), pozadu ale nezůstává ani naše poslední novinka Roastbeef&Cheddar," uvedla za společnost Martina Hájková. Zákazníci si k snídaním podle ní nejčastěji v menu objednávají capuccino a pomerančový džus.

Také rozvozová služba Wolt letos v Praze zaznamenala meziročně přibližně dvojnásobný zájem o dovážku snídaní. Nejčastěji si je lidé objednávají ráno kolem osmé hodiny. V ostatních městech je nárůst pozvolnější, řekl ředitel českého Woltu Jan Foret. "Nejoblíbenější dny na doručení snídaní jsou čtvrtek a pátek. O víkendu si pak Pražané objednávají snídaně zpravidla až po deváté hodině," doplnil.