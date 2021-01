Restaurace na Svatém Kopečku se otevřely návštěvníkům

Olomouc - Po pětitýdenní pauze se dnes dopoledne opět otevřely restaurace U Macků a U Maci na Svatém Kopečku u Olomouce, které zůstaly zavřené od 18. prosince v rámci protiepidemických opatření. Majitel restaurací Martin Macek se rozhodl připojit k iniciativě Chcípl PES, která kritizuje vládní nařízení uzavřít kvůli epidemii nového koronaviru restaurace a hospody a na dnešek zorganizovala celostátní protestní akci.

Fotogalerie

Personál obou svatokopeckých restaurací od rána připravoval obvyklou víkendovou nabídku jídel a nachystal vše ke stolování. Dopoledne se pak restaurace navzdory vládnímu zákazu otevřely návštěvníkům. Otevřeno budou mít do 20:00. Obvyklý provoz v nich zavládne i v neděli. "K protestní akci jsem se připojil, protože si myslím, že nařízení vlády a to, co s námi posledních pět měsíců dělá, je špatně. Je vidět, že počty nákaz stále stoupají nahoru, restaurace jsou přitom víceméně od října zavřené," řekl dnes ČTK Macek.

Restaurace U Macků a U Maci na vyhledávaném výletním místě nedaleko Olomouce se od podzimu kvůli uzavření potýkají s obrovským propadem tržeb. V provozu mají pouze výdejní okénka a tržby nestačí pokrýt provozní náklady. "Pokles tržeb je 95 procent a jsme v minusu," ucedl Macek, podle kterého kompenzace jsou z pohledu výše směšné, navíc je s jejich vyřizováním spojeno velké papírování.

Obě svatokopecké restaurace zatím nemusely redukovat svůj personál. "Držíme se, ale už jsem na konci finančních zásob. V létě vždy vyděláváme na zimu. Zásobu, co jsme měli mít do dubna, už prakticky nemáme. Je to už neúnosné," postěžoval si Macek. Podle něj je na restaurace v rámci protiepidemických opatření uplatňován jiný metr než například na supermarkety. "Tam je hlava na hlavě a nikdo to neřeší. Řeší se restaurace, kde lidé od sebe sedí dva či tři metry a riziko nákazy je minimální," míní Macek.

Otevřené restaurace na Svatém Kopečku, kde jsou petiční archy iniciativy Chcípl PES, dopoledne zatím zely prázdnotou. Macek očekává návštěvníky až po poledni. Návštěvnosti dnes ale podle něj zřejmě nepomůže nevlídné počasí, které odradí spoustu lidí od výletu na Svatý Kopeček.