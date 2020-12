Restaurace budou zavírat dříve, do 4. stupně se ČR zatím nevrací

Praha - Bary, restaurace a další stravovací zařízení včetně výdejních okének budou muset od středy zavírat ve 20:00 místo 22:00. Zakázána bude po celý den konzumace alkoholu na veřejnosti a na trzích se nebude smět prodávat občerstvení a alkohol. Vláda zpřísněním reagovala na častá porušování protiepidemických opatření. Přechod Česka do přísnějšího čtvrtého stupně systému PES ale zatím ministr zdravotnictví Jan Blatný nenavrhuje, byť skóre už dva dny čtvrtému stupni odpovídá a podle pravidel by měl ministr zpřísnění po třech dnech horšího skóre zvažovat. Ve Sněmovně bude vláda usilovat o další prodloužení nouzového stavu o 30 dnů do 11. ledna. Poslanci by se tím mohli zabývat ve středu.

Skóre PES, ke kterému se v Česku vztahují protikoronavirová opatření od 16. listopadu, je už dva dny zpátky ve čtvrtém stupni rizika. Dosahuje 64 bodů ze sta, hranice mezi třetím a čtvrtým stupněm je na 60 bodech. V Česku nyní platí opatření pro mírnější třetí stupeň, platit začala minulý týden ve čtvrtek. "Od začátku říkáme, že protiepidemický systém je zásadním, nikoliv jediným zdrojem rozhodování pro naše rozhodování. Je to uvedeno už v metodice," řekl ministr.

Podle Blatného lidé již v přísném čtvrtém stupni pravděpodobně brali opatření na lehkou váhu. Na časté porušování opatření ve stravování dnes vláda reagovala zpřísněním podmínek. Bary, kluby, restaurace a další stravovací zařízení včetně hotelových restaurací a výdejních okének budou muset od středy zavírat o dvě hodiny dříve. Restrikce se netýká rozvozu jídla. Podle Blatného byly k výdejním okénkům přistavovány vyhřívané stany, okénka fungovala mimo povolené hodiny, byly zjištěny přeplněné bary.

Od kdy budou moci být v provozu lyžařská střediska, dnes vláda nerozhodla. Současná epidemická situace zatím neumožňuje toto rozhodnutí přijmout, řekl Blatný. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dodal, že zatím nebude zveřejněn ani manuál pro provoz zimních středisek.

Kabinet chce také zvýšit pokuty na porušování protikoronavirových nařízení vlády, což se týká třeba uzavření restaurací. Zatímco dnes je možné pokutovat fyzické osoby maximálně 20.000 korunami a u právnických osob nebyl možný žádný postih, schválená novela počítá s pokutami 50.000 korun u fyzických osob a tři miliony korun pro právnické osoby.

V Česku se v posledním týdnu zmírnila řada opatření. Před týdnem se vrátila do lavic většina žáků základních škol a části víceletých gymnázií, ve čtvrtek se otevřely obchody, restaurace a služby včetně ubytování. Lidé tak mohli třeba vyrazit poprvé o adventním víkendu na nákupy, podle Asociace nákupních center se návštěvnost obchodních center o víkendu dostala až na 80 procent loňských čísel. Ode dneška začala střídavá výuka na středních školách, lekce a kroužky do desíti lidí ve skupině zahájily také základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času.

Podle šéfa zdravotních statistiků Ladislava Duška se zmírnění omezení nevyhnutelně projeví nárůstem počtu nových případů covidu-19, protože mezi lidmi bude více kontaktů. Otevření restaurací či obchodů se zatím projevit nestihlo, potrvá to podle něj nejméně sedm dní. Než bude k dispozici vakcína, je podle Duška nutné maximálně dodržovat přijatá opatření a více testovat, například levnějšími antigenními testy.

Česko má prostřednictvím smluv Evropské unie objednanou vakcínu pro 6,9 milionu obyvatel. Očkování bude hrazené z veřejného zdravotního pojištění a dobrovolné. Dostupnost vakcíny do konce letošního roku je podle strategie, kterou dnes projednala vláda, minimálně reálná. Byla by nejvýše pro 400.000 lidí, pro milion dalších má být v prvním čtvrtletí příštího roku, ve druhém pro 2,62 milionu, ve třetím pro 2,42 milionu a ve čtvrtém pro 382.000 lidí. Další dávky budou dostupné v roce 2022. První budou očkováni lidé nad 65 let a mladší nemocní s vážnými chorobami. Podle průzkumu pro ministerstvo zdravotnictví se chce nechat očkovat asi 40 procent Čechů, stejný podíl vakcínu odmítá.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 546.833 nakažených koronavirem. V neděli přibylo 1113 potvrzených případů, což bylo zhruba o 40 více než před týdnem. Denní nárůsty ve srovnání s předchozími týdny klesaly od konce října, trend se otočil ve čtvrtek. Aktuálně je nakažených 60.000 lidí. S covidem zemřelo dosud 8902 lidí. Od úterý se budou všechna data o situaci kolem nemoci covid aktualizovat jen jednou denně, a to ráno v 08:00. Ministerstvo tak chce předejít technickým problémům. Připravuje rovněž změnu metodiky PES, započítávat se budou nejen PCR testy, ale i antigenní. Povede to ke zlepšení skóre, řekl Blatný.

Protikoronavirová opatření zpřísňuje i sousední Bavorsko, od středy tam nebude možné jezdit na nákupy. Zákaz bude platit zatím do úterý 5. ledna. Bez karantény a negativního testu na covid budou moci stále překračovat hranice pendleři a rodinní příslušníci.