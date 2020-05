Restaurace a kluby budou od 23:00 zavřené,povinná bude rouška

Praha - Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení, která se znovu otevřou veřejnosti 25. května, bude platit povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití. Při dalším pohybu po restauraci ji budou muset mít nasazenou. Restaurace, hospody, noční kluby či diskotéky budou muset být uzavřeny mezi 23:00 a 06:00. Občerstvení budou moci v této době prodávat přes výdejové okénko. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Uvnitř hospod, barů a restaurací bude platit zvýšená dezinfekce, stejně jako na zahrádkách. Vyplývá to z dnešních informací ministerstva zdravotnictví.

U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku bude muset být pro hosty dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů bude muset personál dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí bránit shromaždování lidí a dohlížet na dodržování povinného odstupu. Pokud je to možné, odstup by měli dodržovat i pracovníci.

Provozovatelé dále musejí bránit přeplnění vnitřních prostor, v případě nutnosti mají vytvořit koridor ohraničený například barevnými páskami pro pohyb hostů. Upřednostňována by měla být nadále bezkontaktní platba namísto hotovostní.

Pro mytí a oplachování nádobí je doporučená teplota vody 60 stupňů Celsia. Personál by si měl pravidelně mýt ruce, minimálně jednou za hodinu a pokaždé, když bude v kontaktu s přepravními bednami, dokumenty od dodavatelů či platebními kartami.

Gastronomické provozy byly od 14. března kvůli zamezení šíření koronaviru uzavřeny. Občerstvení mohly prodávat přes výdejní okénka nebo rozvoz. Od pondělí mohou hosty obsluhovat na zahrádkách.