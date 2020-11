Restart extraligy nabídne díky dohrávkám sobotu plnou hokeje

Praha - Po takřka měsíci se v sobotu opět rozběhnou boje o body v hokejové extralize. Restart domácí nejvyšší soutěže obstarají čtyři dohrávky. V Třinci se představí Brno, dojde tak na souboj dvou týmů s nejméně odehranými zápasy. Oceláři i Kometa hráli dosud jen dvakrát. Sobotní program načnou hráči Sparty a Pardubic. Litvínov čeká duel s vedoucí Plzní, České Budějovice se utkají s Karlovými Vary.

Oceláři hráli naposledy 22. září a za dva starty neztratili ani bod. "Hrozně si toho ceníme, že to zase vypukne. Před námi je ještě padesát kol základní části a budeme mít opravdu hodně nahuštěný program. Do konce základní části nás průměrně čeká dvanáct až třináct zápasů měsíčně. Když navíc bereme v potaz dlouhé cestování, bude to velký nápor pro hráče. V podstatě mohu říct, že nebudeme trénovat, bude se trénovat zápasem. Vnímám ale, že kluci jsou rádi, že extraliga se znovu rozběhne," řekl trenér Václav Varaďa.

S Brnem se jeho svěřenci utkají v rámci 14. kola. "Oba týmy mají největší zápasové manko, odehráli jsme jen dvě kola. Čekám náročný souboj. Už zhruba před dvěma dny jsme měli signály, že extraliga chystá restart. Příprava už běží v plném proudu a těšíme se na sobotní zápas. Všichni jsme zdraví, tým je kompletní. Je s námi také Chmielewski, který byl začátkem týdne na srazu polského národního týmu, v plném zatížení už je také Filip Zadina, který byl v úvodu sezony zraněný, a bude připraven naskočit do hry," přiblížil Varaďa.

Kometa odehrála 11. října poslední zápas před zastavením soutěže, ale její nevýhodou je, že během čtyř týdnů nestáli její hráči na ledě, neboť se připravovali individuálně v domácích podmínkách. "Začátek bude bolet," řekl Martin Zaťovič, když v rámci "tréninku" montoval se spoluhráči postele v připravované záložní nemocnici v areálu Výstaviště.

Zaťovič přivítal, že se konečně něco hnulo a hokej se vrátil zpět do hal. O to větší kalup teď bude soutěž mít. "Začínáme v Třinci, což bude velmi těžký soupeř. Musíme se připravit nejen herně, ale i fyzicky tak, aby se nikdo nezranil. Možná to bude až nebezpečné z hlediska možného zranění, ale hlavně, že se bude hrát," dodal Zaťovič.

V prvním útoku mu bude chybět Peter Mueller, který se vrátí z USA do Brna v pondělí, podrobí se testům na koronavirus a teprve podle výsledků bude týmu k dispozici v dalších zápasech.

"Snažili jsme se v krátkém čase dostat do hráčů co nejvíc. Ve středu a čtvrtek jsme dvoufázově trénovali a v pátek se už chystali na nejbližší utkání. Chceme se s tím popasovat co nejlépe. Samozřejmě je to nestandardní věc, s touto situací nemá nikdo moc zkušeností, ale víme o tom, že potřebujeme, aby se extraliga rozjela. Hráči se na zápas těší, je to jejich práce a rozhodně chtějí hrát. Musíme se do toho co nejrychleji dostat, protože po takovéto herní a tréninkové pauze je vždycky složité vrátit se k pravidelnému zápasovému tempu," řekl kouč Brna Kamil Pokorný.

Sparta a Pardubice se střetnou v dohrávaném souboji 5. kola. Před přerušením soutěže si Pražané vedli skvěle, když za tři zápasy neztratili ani bod. Jenže nyní budou všechny celky začínat prakticky nanovo. "Nechci říkat, že je to nepříjemné, ale upřímně - je to hrozné. Jsme zvyklí být touto dobou v plné sezoně. Doufám, že to dopadne dobře," řekl již dříve trenér Miloslav Hořava.

"Budeme se na soupeře připravovat z posledních vzájemných utkání," uvedl před duelem dvou tradičních soků pro klubový web asistent pardubického trenéra Michal Mikeska. Také Východočeši přijali možnost opět hrát s úlevou. "Víme, že máme pevný bod a nějaký řád. Teď už to bude probíhat podle pravidel, předtím to bylo takové jiné, protože jsme nevěděli, kdy máme trénovat, jak máme trénovat - takže řád je fajn," pochvaloval si Mikeska.

Hokejisté Litvínova a Plzně doženou vzájemný souboj 4. kola. Severočeši v dosud velmi bláznivém průběhu sezony stihli tři zápasy, ale neuhráli jako jediní v extralize ještě ani bod a uzavírají tabulku. "Bylo by lepší, kdyby fanoušci s námi byli v hale jako ten šestý hráč, jak se říká, ale situace je bohužel taková, jaká je. My jsme rádi, že se můžeme vrátit k hokeji a celkově, že se sport takto trochu uvolnil. Doufejme, že to vydrží co možná nejdéle," řekl klubovému webu obránce Jan Ščotka.

"Na tohle jsme čekali, všichni chtějí hrát. Říkal jsem, že nám stačí tři čtyři dny na přípravu, abychom byli schopní jít do zápasu, za tím si stojím. Vím, že někomu trénink trošičku chyběl, ale musím říct, že jsme se udržovali velice dobře. Jsem strašně rád, že se teď soutěž zase rozeběhne. Doufám, že budou všichni zdraví a extraliga pojede tak, jak je nyní rozlosovaná. Na zápas v Litvínově jsme stoprocentně připravení. Bereme to opravdu jako restart, pro nás to teď začíná opět všechno znovu. A znovu chceme začít dobře," prohlásil kouč plzeňských lídrů soutěže Ladislav Čihák.

České Budějovice a Karlovy Vary se utkají rovněž v rámci 4. kola. Jihočeši od postupu mezi elitu stále vyhlížejí první výhru. Z pěti utkání dosáhli dosud na dva body. "O Varech je známé, že hrají bruslivý nepříjemný hokej. Mužstvo je postavené na vynikajícím gólmanovi Filipu Novotném a mladších hráčích. Jejich kádr je dobře namíchaný mix," uvedl kouč Motoru Václav Prospal.

"Času na přípravu nebylo moc, ale podmínky jsou pro všechny týmy stejné. Uděláme maximum, abychom byli na sobotu připraveni a odvezli si z Budějovic všechny body. Soupeř nehrál měsíc, stejně jako my. Těžko říct, na čem během pauzy pracoval a jak změní svůj herní projev. My se ale chceme soustředit na náš výkon, na naši hru a oživit si zase systém, kterým se chceme prezentovat," řekl karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Statistické údaje před sobotními zápasy extraligy: -------- Dohrávky 4. kola: HC Verva Litvínov (14.) - HC Škoda Plzeň (1.). Začátek zápasu: 15:30. Nejproduktivnější hráči: Jan Ščotka 3 zápasy/3 body (1 branka + 2 asistence) - Milan Gulaš 6/9 (4+5). Statistiky brankářů: David Honzík průměr 2,53 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,16 procenta, Denis Godla 5,71 a 82,22 - Dominik Frodl 2,81 a 90,61. Zajímavosti: - Verva se představila naposledy 11. října doma proti Spartě a podlehla 1:3. - Škoda hrála naposledy 9. října, kdy vyhrála v Brně nad Kometou 7:3. - Litvínov sehraje i čtvrtý duel v ročníku na vlastním ledě a zatím čeká na první bodový zisk. - Plzeň bodovala ve všech šesti duelech v této sezoně a jen jednou prohrála. Vítěznou sérii drží čtyři zápasy. - Litvínov ve vzájemných duelech v extralize po třech porážkách za sebou v posledním souboji na konci ledně doma vyhrál 5:1. - Plzeň se s Litvínovem utkala v srpnu v Poháru Generali České pojišťovny a po domácí remíze 2:2 vyhrála na severu Čech 5:2. Madeta Motor České Budějovice (13.) - HC Energie Karlovy Vary (7.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Vít Christov, Martin Novák 5/3 (2+1) - Jakub Flek 4/4 (4+0). Statistiky brankářů: Jiří Patera 2,90 a 89,83, Marek Čiliak 3,89 a 85,54 - Jiří Patera 2,76 a 91,54. Zajímavosti: - Motor hrál naposledy 11. října, kdy podlehl v Brně Kometě 3:4 po samostatných nájezdech. - Karlovy Vary se naposledy představily 9. října na ledě Vítkovic a vyhrály 3:2. Venku budou hrát v pátém utkání v sezoně teprve podruhé. - České Budějovice po návratu do extraligy po sedmi letech stále čekají na první výhru. V pěti zápasech získaly jen dva body. - Motor se s Karlovými Vary utkal v září v přípravě a podlehl na západě Čech 3:8. - Útočník Miroslav Holec z Českých Budějovic oslaví v neděli 33. narozeniny. Dohrávka 5. kola: HC Sparta Praha (3.) - HC Dynamo Pardubice (12.). Začátek zápasu: 13:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 7/7 (3+4) - Radoslav Tybor 4/3 (2+1). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,18, 92,13 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 1,82 a 92,31 - Pavel Kantor 2,23 a 91,95, Milan Klouček 8,24 a 77,42. Zajímavosti: - Sparta nastoupila naposledy 11. října na ledě Litvínova a vyhrála 3:1. - Dynamo kvůli koronavirové nákaze v týmu před přerušením soutěže hrálo naposledy 27. září, kdy doma podlehlo Zlínu 0:2. - Pražané třikrát za sebou vyhráli a neztratili při této sérii ani bod. - Pardubice dvakrát za sebou nebodovaly a ze čtyř zápasů v sezoně získaly jen dva body za jednu výhru v prodloužení. Venku vyšly v obou vystoupeních naprázdno. - Dynamo se Spartou bodovalo sedmkrát za sebou. Čtyřikrát z toho prohrálo, ale pokaždé to bylo až v prodloužení. Dohrávka 14. kola: HC Oceláři Třinec (5.) - HC Kometa Brno (11.). Začátek zápasu: 19:00 (ČT Sport). Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 2/5 (2+3) - Petr Holík 2/3 (1+2). Statistiky brankářů: Josef Kořenář 2,18 a 90,00, Jakub Štěpánek 2,73 a 88,00 - Lukáš Klimeš 2,77 a 90,32, Karel Vejmelka 7,00 a 81,58. Zajímavosti: - Oceláři kvůli koronavirové nákaze v týmu a následném přerušení soutěže hráli naposledy 22. září, kdy vyhráli v Litvínově 6:3. - Kometa nastoupila naposledy 11. října, kdy doma zdolala České Budějovice 4:3 po samostatných nájezdech. - Třinec se poprvé v sezoně představí doma. Oba dosavadní duely odehrál venku. Dva dny před vystoupením v Litvínově vyhrál v Karlových Varech 5:2. - Brňané stihli v sezoně také zatím jen dva duely. Dva dny před výhrou nad Motorem podlehli také na vlastním ledě Plzni 3:7. Venku se představí poprvé. - Kometa se Třincem utkala v září v přípravě a vyhrála doma 5:4 v prodloužení. - Ve vzájemných soubojích v extralize vyhráli Brňané pět z posledních šesti soubojů. - Slovenský útočník Miloš Roman z Třince dnes slaví 21. narozeniny.