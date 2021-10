Respirátory jsou ode dneška povinné i na pracovištích

Praha - Kvůli zhoršující se epidemické situaci v Česku platí ode dneška povinnost nosit respirátory ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť. Výjimkou jsou situace, kdy lidé mezi sebou udržují rozestup aspoň 1,5 metru. Dneškem se zároveň zkracuje karanténa nařízená po kontaktu s nakaženým. Místo současných dvou týdnů je možné opustit ji po sedmi dnech, podmínkou je ale negativní PCR test. O zpřísnění protiepidemických opatření rozhodla vláda ve středu. Reagovala tak na zrychlující tempo šíření onemocnění covid-19.

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví vyplývá, že povinnost nosit respirátor platí pro všechny zaměstnance s výjimkou pracovišť, kde je možné dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru. Zaměstnavatelé také mohou upravit nařízení pro náročné profese tak, že respirátor nosit nemusí nebo ho mohou nahradit rouškou. Zakrytý nos a ústa musí mít lidé i v dalších vnitřních prostorech staveb, pokud se setkají na vzdálenost menší než půl druhého metru. Povinnost neplatí v bytech či hotelových pokojích, a pokud jde o členy jedné domácnosti.

Na polovinu se ode dneška zkracuje doba, kterou musí v karanténě strávit lidé po kontaktu s nakaženým. Pokud budou mít negativní PCR test, mohou karanténu ukončit po týdnu namísto dosavadních 14 dní.

Vláda minulý týden schválila i další protiepidemická opatření, která ale začnou platit od začátku listopadu. Preventivní testy na covid-19 budou mít hrazeny ze zdravotního pojištění už jen děti a mladí do 18 let, dále lidé s alespoň jednou dávkou vakcíny proti koronaviru a ti, kdo se nemohou nechat naočkovat. Nadále zdarma budou i testy nařízené lékařem nebo hygieniky. Zároveň se od listopadu zkrátí doba platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti. U PCR testů se zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin. Jedním z dalších opatřeních je i to, že personál restaurací bude muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti.