Respirátorů je podle lékáren nedostatek i u dodavatelů

Praha - Respirátory, které slouží jako ochrana proti nákaze novým koronavirem, jsou nedostatkovým zbožím i u dodavatelů. Shodli se na tom zástupci tuzemských sítí lékáren, které dnes oslovila ČTK. Některé z nich připouštějí, že kvůli nedostatku respirátorů a roušek na českém trhu se lidé ve větším začínají ptát na možnost podpultového získání ochranných pomůcek proti viru.

Podle hlavního ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně, si dokonce koronavinus už nepřímo vyžádal v Česku první statistikou oběť. A to kvůli tomu, že kvůli abnormálnímu zájmu o roušky se tyto ochranné pomůcky nemusely dostat k těm, kteří je potřebují k běžnému životu. Může jít například o pacienty s onkologickými problémy.

"I kdyby nakrásně všichni takovíto pacienti měli vytvořené zásoby pro běžný život, ty jim nyní dojdou o to dříve. Zvýší se tak riziko jejich vážných komplikací. Pokud se třeba i o jeden procentní bod zvýšilo riziko předčasné smrti pro 100 takových pacientů, odpovídá to jedné statistické smrti. A to ve zcela standardní metodice, jakou se vypočítává například kolik mrtvých způsobují ročně cigarety či vládní daňové úlevy pro naftu proti benzinu," uvedl ekonom.

Obrovský nárůst poptávky po respirátorech a rouškách v posledních dnech zaznamenává například síť lékáren Pilulka. "Bohužel ji nejsme schopni pokrýt ani my, ani naši dodavatelé, kteří mají skladem zlomek množství, které bychom reálně potřebovali," uvedl dnes spolumajitel sítě lékáren Pilulka Martin Kasa. Firma se podle něj snaží aktuálně vykrýt stávající objednávky a internetové rezervace, větší část sortimentu ale byla nucena stáhnout z prodeje. "Ihned po naskladnění jej vrátíme zpět do nabídky. Upřednostňujeme koncové zákazníky před velkým zájmem firem, které nás denně oslovují," doplnil Kasa.

Výkonný ředitel internetové lékárny Lékárna.cz Karel Klodner dnes ČTK řekl, že zákazníci takzvané respimasky a respirátory vykupují rychleji, než může firma v aktuální situaci dostat od dodavatelů. "Doplňované zásoby doslova mizí před očima. V tomto okamžiku jsou respirátory vyprodané, ale vyjednáváme další dodávky a hledáme i nové příležitosti, jak uspokojit prudce narostlou poptávku našich zákazníků. Je to náročné, dodavatelé jsou také pod tlakem a podle našich informací přednostně uspokojují potřeby nemocnic," doplnil.

Člen předsednictva sdružení Mladí lékárníci Josef Nejedlý uvedl, že lidé mají dodržovat základní hygienická pravidla. "V lékárně se nás pacienti nejčastěji ptají, kdy budou dostupné funkční roušky a zda nemáme nějaké podpultové. Bohužel, opravdu žádné podpultové nemáme. Mimo obecné dotazy ohledně koronaviru si, pacienti nejčastěji kupují dvě až tři balení Paralenu a vitamíny," dodal.

Podle provozního ředitele lékáren Benu Michala Jurči jsou ochranné pomůcky proti koronaviru k dispozici v omezené míře pro konkrétní lékárnu. "V souvislosti se situací v Itálii nyní opět zaznamenáváme značnou poptávku po všech možných pomůckách, zejména respirátorech třídy FFP3, dále po ústenkách a desinfekcích, které jsou v současné době bohužel vyprodané. Současná poptávka dokonce převyšuje poptávku z předchozí vlny," řekl dnes ČTK Jurča.

V Číně se začal nový typ koronaviru šířit začátkem loňského prosince, do Evropy se nemoc dostala o necelé dva měsíce později. V rámci Evropy je nejvíce nakažených v Itálii, kde úřady evidují 450 nemocných. Celosvětově je nakažených přes 82.000.