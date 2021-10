Respektuji ho, řekl Mbappé, proč věnoval klíčovou penaltu Messimu

Paříž - Jako vyjádření svého respektu označil fotbalista Paris St. Germain Kylian Mbappé situaci, kdy v úterním utkání Ligy mistrů dal přednost při zahrávání důležitého pokutového kopu svému spoluhráči Lionelu Messimu. Ač francouzský reprezentant patří v týmu k tradičním exekutorům, nechal za stavu 2:2 míč svému hvězdnému spoluhráči, a ten následně rozhodl trefou ve stylu Antonína Panenky o konečném vítězství.

"Tohle je úplně normální. Je to o respektu," řekl pro AP k penaltové situaci v 74. minutě Mbappé. "Je to nejlepší hráč na světě a vždy říkám, že je privilegium s ním hrát. Rozhodčí nařídil penaltu a on si ji vzal. Při druhé zase řekl, ať jdu já," vrátil se i Mbappé k situaci ve čtvrté minutě nastaveného času. Francouzský reprezentant však na rozdíl od Messiho branku překopl a svůj druhý gól v utkání nepřidal. PSG přesto vyhrálo 3:2.

"Měli jsme trochu štěstí, že? Každý si ale své štěstí tvoří sám. Bylo to těžké utkání, Lipsko hrálo velice dobře. Byly tam některé útlumy, které byly pravděpodobné moc velké," uznal Mbappé.

Jeho spoluhráč Messi vstřelil od svého příchodu z Barcelony tři góly. Předtím se prosadil také v Lize mistrů při výhře 2:0 nad Manchesterem City. "Myslím, že není třeba ke kvalitám Kyliana a Lea co dalšího dodávat. Ve chvíli, kdy se vám nedaří, tohle je přesně důvod, proč potřebujete hráče jejich třídy," doplnil trenér Mauricio Pochettino.

Messi vstřelil dva góly v utkání Ligy mistrů již počtyřiatřícáté v kariéře. Na svém kontě má v prestižní soutěži 123 gólů, o 13 méně než vedoucí Cristiano Ronaldo.