Respekt musí jít pryč, nervozita není na místě, prohlásil trenér Slovácka Svědík

Kolín nad Rýnem - Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík si myslí, že jeho svěřenci nesmí k soupeřům v Evropské konferenční lize přistupovat s přílišným respektem. Nervozita podle něj není na místě, jelikož si tým z Uherského Hradiště historicky prvním postupem do hlavní fáze evropských pohárů splnil sen. Po úvodní domácí remíze 3:3 s Partizanem Bělehrad se jeho svěřenci představí ve čtvrtek v Kolíně nad Rýnem. Svědík je rád, že se Slovácko poměří s bundesligovým týmem, jelikož německou soutěž považuje za vynikající.

"Respekt musí jít pryč. Jakmile budeme mít stejný respekt, jaký jsme měli v Turecku (ve 3. předkole Evropské ligy), může to dopadnout podobně (prohrou 0:3). Respekt stranou, protože největší cíl a sen jsme si splnili postupem do skupiny. Nervozita není na místě. Naopak je třeba si to užít se vším všudy. Musí to být podpořeno kvalitní prací a maximálním možným výkonem. To jsou základní věci, které musíme zítra udělat," řekl Svědík na tiskové konferenci.

Váží si toho, že úřadujícího vítěze domácího poháru může vést v podobných utkáních. "Tím, že jsem kariéru brzy kvůli zranění ukončil, jsem neměl jako hráč příležitost zahrát si na klubové úrovni takové velké zápasy. Hrál jsem jenom na reprezentační úrovni v mládežnických kategoriích," prohlásil osmačtyřicetiletý rodák z Pardubic.

Bundesliga se mu vysoce zamlouvá. "Pro mě je to vynikající soutěž, sleduju ji už dlouhou dobu. Vidím plné stadiony, fotbalovou kulturu. Německý fotbal jako trenér uznávám. Jsem jedině rád za konfrontaci s bundesligovýcm týmem, samozřejmě o to víc, že je to v takovém prostředí. Určitě jsem se na Kolín těšil. Měl jsem sice jiné tipy, ale když jsme je dostali (do skupiny), byl jsem velmi rád právě kvůli konfrontaci s německým fotbalem," uvedl Svědík.

Slovácko podle něj musí ve čtvrtečním utkání vycházet z vynikající defenzivy. "Kolín je velmi nebezpečný, je to silové a takticky dobře organizované mužstvo. Pracuje na bázi týmového výkonu, je to velká kvalita. Bundesliga je super soutěž. Ať už nastoupíme v jakékoli sestavě, jenom maximální výkon v obranné i útočné fázi přispěje k dobrému výsledku. Budeme muset být velmi dobří, abychom dokázali soupeři konkurovat," konstatoval někdejší hráč Ostravy, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč.

Svědík při zápasech nosí kšiltovku, zatím kouč Kolína Steffen Baumgart bekovku. "Koukal jsem se na trenéra. Myslím si, že jsme si hodně podobní, až z něho šel daleko větší strach. Doufám, že to zítra neodnese nikdo z nás," zavtipkoval bývalý trenér Mladé Boleslavi nebo Jihlavy.

Momentálně osmý tým české ligy nezvítězil pět soutěžních zápasů po sobě a v posledních třech remizoval, byť v nich pokaždé vedl. "Ty pasáže, které nás provázely v těchto utkáních, nás potom stály i výsledek. Mrzí mě hlavně to, že poslední tři utkání jsme měli dobře rozehrané, vedli jsme v nich, byť můžeme říct, že v Mladé Boleslavi jsme nebyli lepším celkem, že náš výkon nebyl dobrý," poznamenal Svědík.