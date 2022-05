Řešení situace romských uprchlíků navrhne nový tým, povede ho zmocněnkyně

Praha - Kroky k řešení situace romských uprchlíků z Ukrajiny navrhne vládě nový tým. Bude ho řídit vládní zmocněnkyně Klára Šimáčková Laurenčíková. Skupinu budou tvořit zástupci příslušných resortů, hasičů, Správy uprchlických zařízení i neziskových organizací, které s běženci pracují. ČTK to po dnešním jednání rady vlády pro záležitosti romské menšiny řekla zmocněnkyně. Rada se po nástupu Fialovy vlády sešla poprvé. Debatovala i o dotacích pro organizace, které s uprchlíky pracují.

"Pracovní skupina navrhne vládě postup a opatření na pomoc zvlášť zranitelných skupinám uprchlíků, mezi které patří třeba romské rodiny s dětmi," uvedla zmocněnkyně. Podle ní se tým bude scházet pravidelně a připraví systémová řešení.

Na pražském hlavním nádraží zůstávají stovky uprchlíků, hlavně romských rodin s dětmi. Zástupci neziskových organizací, kteří na místě pomáhají, přístup k romským běžencům kritizují. Podle nich stát situaci neřeší. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) část lidí ale opustila přidělené ubytování a do nádražních prostor se vrátila. U části se pak ověřuje, zda nemají i maďarské občanství. Na pomoc a ochranu v Česku pak nemají nárok. Hlavní město uvedlo, že ubytovací kapacity už nemá. V Troji vyrostlo stanové městečko, prošlo jím 250 lidí. Na místě pomáhají romské organizace.

"Důležité je pro případ potřeby na krizovou dobu nouzové bydlení rozšířit, pokud to nepůjde jinak," uvedla zmocněnkyně. Podle ní pomoc ve stanovém městečku v Troji funguje. Běžencům se věnují sociální pracovníci. Stav dětí i dospělých se zlepšil. Nastavení by se tak mohlo okopírovat a využít případně i jinde, zmínila Šimáčková Laurenčíková. Jednala o tom dnes i rada. Zatím není jasné, kde by případně další stanová městečka mohla vzniknout.

Rada debatovala také o dotacích. Ministerstvo práce chystá program pro organizace, které s běženci pracují. Budou moci žádat o peníze na své rozšíření a posílení personálu. Radní se shodli také na tom, že by se měla upravit pravidla pro přidělování dotací na opravu a budování bytů pro uprchlíky v krajích a obcích. Podporu poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj. Podle Laurenčíkové ji samosprávy zatím moc nevyužívají. Nové nastavení by je mělo víc motivovat peníze čerpat a bydlení zřizovat, řekla zmocněnkyně. Romské organizace by mohly získat také podporu od Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Romských běženců je podle odhadů několik tisíc. Ministerstvo vnitra vydalo uprchlíkům od začátku války na Ukrajině 349.300 víz k ochraně. Téměř dvě pětiny z nich dostaly děti, zhruba 73 procent dospělých jsou ženy. Na cizinecké policii se nahlásilo 250.200 příchozích.