Řešení situace kolem Harryho chce královna najít v řádu dnů

Londýn - Britská královská rodina chce najít řešení situace kolem prince Harryho a jeho ženy Meghan v řádu několika dnů. S odvoláním na zdroj z Buckinghamského paláce o tom dnes informovaly zahraniční agentury. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu ve středu překvapivě oznámili, že se vzdají své role v královské rodině a začnou pracovat, aby byli finančně nezávislí. Podle některých britských médií prohlášení vydali bez předchozí konzultace s královnou Alžbětou II., podle jiných ignorovali její pokyn, aby jej nezveřejňovali.

Panovnice a dva její následníci, syn Charles a vnuk William, chtějí podle zdroje citovaného zahraničními agenturami najít řešení krize kolem Harryho a Meghan "spíše v řádu dnů než týdnů". Pověřili své týmy, aby hledaly způsob, jak vyjít touze manželského páru po větším soukromí vstříc.

Pětatřicetiletý Harry, který je nyní šestým v pořadí následnictví na britský trůn, a o tři roky starší bývalá herečka Meghan ve středu oznámili, že se chtějí vzdát svých rolí v královské rodině, zároveň ale hodlají dál ctít závazky vůči královně a organizacím, nad kterými převzali patronát. Čas se svým synem Archiem, kterému bude letos teprve rok, chtějí Harry a Meghan trávit střídavě v Británii a Severní Americe.

Podle britských médií bude muset být zřejmě do plánů ohledně Harryho budoucnosti zapojena i kanadská vláda, neboť pár bude zřejmě chtít částečně žít právě v tomto bývalém britském dominiu. Alžběta II. je stále kanadskou hlavou státu.

Královna o úmyslu Harryho a Meghan předem nevěděla, píše britský tisk

Ohromující událost, která nemá v dějinách britské monarchie obdoby. Tak britská média hovoří o kroku prince Harryho a jeho manželky Meghan, kteří ve středu oznámili, že se chtějí vzdát role "předních" členů královské rodiny. Jejich nezvyklé prohlášení údajně zaskočilo všechny ostatní představitele monarchie včetně královny Alžběty II. a vyvolává řadu otázek.

Nejnovější královská kauza je dnes na titulních stránkách všech celostátních britských deníků a pro většinu je zprávou číslo jedna i přes dramatické dění na Blízkém východě či očekávané historické hlasování o brexitu. Na odchod Británie z Evropské unie nicméně se svým titulkem "Megxit" odkazuje bulvární deník The Sun. Stejnou slovní hříčku s částí jména vévodkyně ze Sussexu použil i americký list New York Post.

The Times vývoj hodnotí jako druhou ránu pro Buckinghamský palác v rychlém sledu, neboť ani dva měsíce neuplynuly od předchozího nebývalého prohlášení člena královské rodiny. Královnin syn Princ Andrew na konci listopadu oznámil ústup z veřejného života po "katastrofálním" televizním interview ohledně svých vazeb na někdejšího amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Harry a Meghan se zase po "mnoha měsících úvah a interních diskuzí" rozhodli, že chtějí být finančně nezávislí, vzdát se svých rolí v královské rodině a dělit čas mezi Británii a Severní Ameriku, hlavně Kanadu. O dvě hodiny později přišla stručná reakce Buckinghamského paláce, podle kterého jsou diskuze o budoucnosti prince a jeho manželky "v raném stádiu".

Zdroje z královské rodiny britským novinářům sdělily, že Harry a Meghan ostatní členy na své oznámení nepřipravili. Jejich krok prý příbuzné "zranil a zklamal". Podle zvláštní zpravodajky bulvárního listu Daily Mail Rebeccy Englishové Buckinghamský palác kvůli počínání vévody a vévodkyně ze Sussexu "zuří".

"Je to ohromující, je to historické, v moderních dějinách to nemá obdoby," uvedl zpravodaj BBC Jonny Dymond, který se věnuje britské monarchii. Zároveň ale podle něj bylo "vcelku zjevné", že velká část královských povinností byla Harrymu a Meghan proti srsti. Stejně udivující jako samotné prohlášení mladého páru je prý to, že Buckinghamský palác neskrývá svůj nesouhlas s jejich záměrem.

O bezprecedentním vývoji mluvil i Dymondův předchůdce u BBC Peter Hunt. "Neumím si vybavit žádný případ z minulosti, kdy by (členové monarchie) vytahovali své spory na veřejnost," řekl.

Podle někdejšího královnina mluvčího Dickieho Arbitera se teprve ukáže, jak přesně hodlají Harry a Meghan svůj plán uskutečnit. "Je to logistická noční můra," uvedl, přičemž zmínil možné problémy se zajišťováním bezpečnosti královského páru. Zpravodaj BBC Dymond napsal, že po středečním oznámení vyvstalo mnohem více otázek než odpovědí. "Jaká bude jejich nová role? Kde budou bydlet a kdo to bude platit? Jaký bude jejich vztah se zbytkem královské rodiny?" tázal se.

Meghan a Harry, který je šestý v pořadí následnictví na britský trůn, slíbili, že podrobnosti svého "vzrušujícího dalšího kroku" zveřejní "v pravý čas".