Republikový výbor ANO dnes bude rozhodovat o kandidátkách pro sněmovní volby

Praha - Republikový výbor hnutí ANO bude dnes rozhodovat o kandidátních listinách pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Návrhy kandidátních listin dříve odsouhlasily regionální sněmy, potvrdit je ale musí celorepublikové vedení hnutí. Kromě výboru dnes bude jednat také předsednictvo ANO. Politické subjekty mohou své kandidátní listiny podávat příslušným krajským úřadům do úterý 3. srpna.

Ve středních Čechách by hnutí měl vést do voleb jeho předseda, premiér Andrej Babiš. Dříve uvedl, že nominaci na středočeského lídra považuje za logickou, protože v kraji kandidoval i dříve. V médiích se ale spekulovalo o tom, že Babiš by mohl kandidovat v Ústeckém kraji proti předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi. Aktuálně se počítá s tím, že by na severu Čech měl kandidátku ANO vést ministr životního prostředí a místopředseda hnutí Richard Brabec.

V Jihomoravském kraji by podle rozhodnutí regionálního sněmu měla být v čele listiny vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, v Jihočeském by to mohl být vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. V Královéhradeckém kraji patrně kandidátku povede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Kandidátku ve Zlínském kraji nejspíš povede z první pozice předseda Sněmovny Radek Vondráček. Lídrem byl i před čtyřmi lety. Jedničkou na Vysočině bude zřejmě krajský zastupitel a bývalý náměstek hejtmana Martin Kukla, mezi kandidáty chybí šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Ten by se ale nakonec mohl zařadit na druhé místo kandidátky v Olomouckém kraji za poslance a bývalého hejtmana Ladislava Oklešťka.