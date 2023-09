Republikánští kandidáti v debatě kritizovali Trumpa i Bidena

Druhá televizní debata republikánských kandidátů na prezidentský úřad, 27. září 2023. Zleva bývalá guvernérka a diplomatka Nikki Haleyová, floridský guvernér Ron DeSantis, podnikatel Vivek Ramaswamy a bývalý guvernér New Jersey Chris Christie.

Washington - Floridský guvernér Ron DeSantis kritizoval bývalého šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, že se v noci na dnešek SELČ vyhnul i druhé televizní debatě republikánských kandidátů na prezidentský úřad. Trump, který má mezi republikánskými uchazeči jasně nejvyšší preference, místo účasti v debatě pronesl projev ke stávkujícím zaměstnancům detroitských automobilek. Exprezident se stal terčem kritiky i dalších republikánů, včetně bývalého guvernéra New Jersey Chrise Christieho, který Trumpa obvinil, že se na debatu bál přijít. V diskusi, jež se točila mimo jiné kolem imigrace, ekonomiky či zdravotní péče, mířila kritická slova často i na nynějšího prezidenta Joea Bidena, napsala agentura AFP.

"Měl by být dnes večer na scéně. Dluží vám to," prohlásil na Trumpovu adresu DeSantis, který se před republikánskými primárkami drží v průzkumech na druhém místě za exprezidentem. Floridský guvernér tak dal najevo větší ochotu napadat Trumpa poté, co se měsíce převážně vyhýbal přímé konfrontaci, napsala agentura Reuters.

DeSantis, který v nejnovějším průzkumu Reuters zaostává za Trumpem o 37 procentních bodů, byl v první televizní debatě minulý měsíc kritizován za svůj nevýrazný výkon, polepšila si naopak bývalá guvernérka a diplomatka Nikki Haleyová, která je nyní mezi republikány na třetím místě. Do debaty byli kromě dříve zmíněných přizváni ještě senátor Tim Scott, někdejší viceprezident Mike Pence, guvernér Severní Dakoty Doug Burgum a 38letý politický nováček a podnikatel Vivek Ramaswamy.

Trump vynecháním obou televizních debat dal jasně najevo, že se v boji před volbami plánovanými na rok 2024 zaměřuje jako na potenciálního soupeře na stávajícího demokratického prezidenta Joea Bidena, nikoli na své republikánské soky v primárkách. Nad nimi jasně vede i přesto, že čelí čtyřem různým obviněním z trestných činů.

"Donalde, vím, že nás sleduješ," řekl při debatě Christie a ukázal prstem na kameru. "Dnes večer tu nejsi, ne kvůli průzkumům, ne kvůli svým obviněním, ale protože se bojíš," dodal.

Trump zamířil do klíčového státu Michigan, kde se v úterý Biden stal prvním úřadujícím prezidentem v historii Spojených států, který se připojil ke stávkujícím během jejich protestu. Biden zavítal mezi odboráře ze svazu zaměstnanců v americkém automobilovém průmyslu (UAW), kteří prosazují vyšší mzdy, kratší pracovní týden a ujištění předních výrobců automobilů, že také nová pracovní místa v oblasti výroby elektromobilů budou odborově organizována.

"Biden by se neměl připojovat k demonstrantům. Měl by být na jižní hranici a pracovat na jejím uzavření, protože je otevřená a nebezpečná, což vedlo k 70.000 úmrtí Američanů v posledních 12 měsících na předávkování fentanylem," prohlásil Tim Scott. Podle Agentury pro potírání narkotik (DEA) je fentanyl nejsmrtelnější drogová hrozba v USA, kam se pašuje převážně z Mexika.

Haleyová uvedla, že za stávku v Detroitu může Bidenovo utrácení, které podle ní zvýšilo inflaci.