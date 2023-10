Republikáni znovu vyberou kandidáta do čela sněmovny USA, Jordan končí

Washington - Republikánský kongresman Jim Jordan, který třikrát neuspěl ve volbě předsedy americké Sněmovny reprezentantů, už nebude kandidátem republikánské většiny. Oznámil to dnes bývalý šéf sněmovny Kevin McCarthy poté, co republikáni podle médií v interním hlasování schválili stažení Jordanovy nominace. Nového kandidáta chtějí vybrat zkraje příštího týdne, uvádí list The Washington Post.

Jedná se o další zvrat v bezprecedentní krizi, do níž sněmovna upadla 3. října po odvolání McCarthyho. Těsná republikánská většina následně nominovala na uvolněný post McCarthyho "dvojku" Stevea Scaliseho, ten ale minulý týden z volby odstoupil ještě před hlasováním pléna. Republikáni poté vyslali Jordana, tedy klíčového spojence exprezidenta Donalda Trumpa, který však rovněž nebyl schopen své stranické kolegy dostatečně sjednotit.

"Jim bohužel už nebude nominantem," řekl novinářům McCarthy po poradě republikánských kongresmanů za zavřenými dveřmi. Při ní podle informací amerických médií jen 86 z celkových 221 členů hlasovalo pro to, aby Jordan ve své kampani pokračoval.

Žádné další hlasování pléna se tento týden nečeká, místo toho chtějí republikáni v pondělí večer uspořádat debatu s uchazeči o předsednický post. Těch se krátce po zablokování Jordanovy kampaně přihlásilo hned několik, včetně dosud třetího nejvýše postaveného sněmovního republikána Toma Emmera nebo kongresmana Kevina Herna, o jehož kandidatuře se spekulovalo už dříve. Sněmovna by znovu mohla hlasovat v úterý, řekl její prozatímní, nezvolený šéf Patrick McHenry.

"Budeme muset začít od základů," uvedl McCarthy. Ten byl před více než dvěma týdny odvolán v návaznosti na dlouhotrvající spory mezi různými republikánskými frakcemi, které podle médií od té doby jen sílí. Někteří kongresmani uvádí, že poté, co nepodpořili Jordana, jim začaly chodit výhrůžné vzkazy, a interní spory se v některých momentech přelévají do veřejných vystoupení.

"Nejoblíbenějšího republikána v Kongresu Spojených států právě zařízli při tajném hlasování na uzavřeném jednání v útrobách Kapitolu," řekl o ukončení Jordanovy kampaně jeho stranický kolega Matt Gaetz, který na začátku měsíce inicioval odvolání McCarthyho. Ten zase před novináři Gaetze a další republikány, kteří podpořili jeho sesazení, označil za "šílenou osmičku".

Jedna ze dvou komor Kongresu tak zůstává ochromená a neprojednává žádné legislativní návrhy. Stojí před ní přitom několik naléhavých otázek v čele s novým rozpočtem, bez kterého za méně než měsíc hrozí kolaps státních financí. Zároveň v Kongresu leží žádost vlády o vyčlenění desítek miliard dolarů na pokračující podporu Ukrajiny bránící se ruské agresi a na vojenskou pomoc Izraeli kvůli útoku palestinského radikálního hnutí Hamás.