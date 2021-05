Republikáni v Texasu dotahují volební restrikce, Biden snahu odsoudil

Austin (USA) - Republikánští členové texaského parlamentu se dohodli na definitivní podobě návrhu zákona, který by sadou nových restrikcí proměnil organizaci voleb ve druhém nejlidnatějším státě USA. Reforma by omezovala prostor pro předčasné hlasování, zkomplikovala korespondenční hlasování či zpřísnila tresty za porušování volebních pravidel. Americký prezident Joe Biden v sobotu plán označil za "součást útoku na demokracii" vedeného skrze republikány ovládané státní parlamenty.

Od loňských federálních voleb, které provázela rekordní účast i smršť dezinformací o podvodech, prosadili republikánští zákonodárci opatření komplikující voličskou účast v Iowě, Georgii, na Floridě i v Arizoně. Podporovatelé těchto úprav argumentují potřebou chránit "integritu voleb" a posílit důvěru v celý proces, zatímco někdejší republikánský prezident Donald Trump vytrvale označuje výsledky listopadových voleb za zmanipulované. Úřady, včetně těch v Texasu, žádné větší nesrovnalosti v této souvislosti nenahlásily.

Texaský legislativní sbor kontrolovaný republikány pravděpodobně nová opatření schválí už dnes, kdy skončí jeho stávající zasedací období. I zde se volební reforma podobně jako v Georgii či na Floridě výrazně dotýká systému korespondenčního hlasování, který loni při volbách poznačených pandemií využívali více voliči Demokratické strany, než republikánští stoupenci.

Po uzákonění navrhovaných změn by například lokální činitelé už nemohli voličům rozesílat žádosti o korespondenční hlasovací lístky, aniž by si je voliči vyžádali. Návrh také přidává dodatečný způsob prokázání totožnosti jakožto podmínku pro vydání poštovního lístku. Podle deníku The Washington Post by zároveň zakázal rozmisťování schránek na odevzdávání těchto hlasů.

Reforma se ovšem týká i dalších částí volebního procesu, například hlasování mimo hlavní termín voleb. Zahrnuje omezení hlasování o nedělích, kdy se často hromadně do volebních místností vydávají černošští věřící, nebo zákaz hlasování z auta. Podle agentury AP se pak ve finálním znění objevuje nové ustanovení, které by mohlo zjednodušit zvrácení výsledku hlasování v Texasu. Opatření umožňuje soudci zneplatnit volby, ukáže-li se, že bylo započítáno tolik nelegálně odevzdaných hlasů, že to mohlo rozhodnout o vítězi. Důkazy o tom, že podvody skutečně měly dopad na celkový výsledek, by nebyly potřeba.

"Zákonodárci v Texasu dnes (v sobotu) předložili návrh, který stejně jako v Georgii a na Floridě prosazuje státní zákon útočící na posvátné právo volit. Je to součást útoku na demokracii, který tento rok vídáme příliš často," reagoval prezident Biden. "Je to špatně a je to neamerické. V 21. století bychom měli usilovat o to, aby bylo pro každého způsobilého voliče snazší volit, nikoli složitější," dodal v prohlášení.

Jak ovšem podotýká AP, Demokratická strana nemá reálnou šanci přijetí nových restrikcí zabránit. Republikáni kontrolují obě komory texaského parlamentu, které zřejmě dnes návrh definitivně odsouhlasí. Poslední krok pak bude na republikánském guvernérovi Gregu Abbottovi. Ten už dal najevo, že návrh podepíše.

Texas přitom už nyní podle médií patří ke státům s nejpřísnějšími volebními pravidly v USA a nezávislí pozorovatelé jej opakovaně označují jako místo, kde je obzvláště těžké hlasovat. Kromě již zmíněných bodů nyní chtějí republikánští zákonodárci také zavést pokuty pro lokální volební činitele za nepředpisovou správu voličských seznamů nebo nové podmínky spojené s poskytováním asistence voličům. Naopak plánují zajistit větší možnosti stranickým pozorovatelům voleb, přičemž volebním pracovníkům by za omezování jejich pohybu hrozilo trestní stíhání.

"V důsledku tohoto zákona bude těžší a strašidelnější hlasovat, ve státě, kde je už nyní hlasování těžší než kdekoli jinde v zemi," hodnotila projednávanou reformu texaská pobočka Americké unie pro občanské svobody (ACLU).

Zákon nebo zákony, které pro tamní voliče činí účast ve volbách složitější, letos přijalo celkem 14 amerických států, uvádí čerstvá zpráva výzkumného ústavu Brennan Center for Justice spojeného s právnickou fakultou Newyorské univerzity. Analýza varuje, že přístup Američanů k volbám "je v bezprecedentním ohrožení". Zároveň údajně 14 států schválilo celkem 28 zákonů s cílem přístup k volbám zjednodušit.