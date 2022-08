Republikáni v primárkách ve Wyomingu odmítli Trumpovu kritičku

Washington - Kongresmanka Liz Cheneyová, která se po loňských nepokojích v Kapitolu stala nejvýraznější republikánskou kritičkou exprezidenta Donalda Trumpa, v úterý jasně prohrála stranické primárky ve státě Wyoming. Republikánští voliči do souboje o křeslo ve Sněmovně reprezentantů poslali právničku Harriet Hagemanovou, kterou bývalý prezident Trump podpořil. Výsledek je dalším dokladem Trumpovy moci nad voličským jádrem Republikánské strany, která se ukazuje během celého výběru kandidátů do listopadových všeobecných voleb.

Hagemanová měla po sečtení drtivé většiny hlasů náskok více než 30 procentních bodů, a o vítězství už ji tak nemohlo nic připravit. Cheneyová měla na kontě necelou třetinu odevzdaných hlasů a uznala svou prohru prakticky zároveň se zprávou agentury AP, která zvěřejnila prognózu o vítězství Hagemanové.

Cheneyová v projevu hovořila o začátku nové kapitoly své politické kariéry. "Naše práce ještě zdaleka není u konce," řekla svým příznivcům, mezi nimiž byl také její otec a bývalý americký viceprezident Dick Cheney. Kongresmanka a členka výboru pro vyšetřování násilností z loňského 6. ledna už dříve uvedla, že bude i nadále aktivně působit v politice, hovoří se o její případné prezidentské kandidatuře v roce 2024.

Vítězství relativního politického nováčka Hagemanové se s ohledem na předvolební průzkumy předpokládalo. Cheneyovou se přitom podle dřívějších informací chystali podpořit i demokraté a nezávislí, kteří dočasně změnili stranu, aby mohli v republikánských primárkách hlasovat.

"Teď může konečně zmizet v hlubinách politického zapomnění," reagoval na její prohru Trump. Uvedl mimo jiné, že Cheneyová by se za své chování a svá "svatouškovská" slova měla stydět. Končící kongresmanka zase ve svém projevu pokračovala v kritice exprezidenta, když jej obvinila z přiživování výhrůžek vůči Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) po nedávné domovní prohlídce v jeho floridském sídle. "Naší skvělé zemi nemůže vládnout dav vyburcovaný přes sociální sítě," řekla.

Ještě na začátku loňského roku byla dcera někdejšího viceprezidenta v pozici třetího nejvýše postaveného republikána ve Sněmovně reprezentantů a podle listu The New York Times (NYT) byla považována za možného budoucího lídra v této komoře Kongresu. To se ovšem změnilo, když po vpádu Trumpových příznivců do Kapitolu podpořila ústavní žalobu (impeachment) proti končícímu prezidentovi. Stranické funkce byla zbavena loni v květnu.

NYT její prohru v primárkách popisuje jako možnou tečku za přechodem Republikánské strany od "tradičního konzervatismu" k "populismu pana Trumpa orientovanému na pocit křivd". Zároveň ve Wyomingu pokračovalo "vymírání" republikánských kongresmanů, kteří hlasovali pro druhý Trumpův impeachment, poznamenala AP. Z deseti takovýchto zákonodárců letos v primárkách uspěli jen dva, další čtyři prohráli a zbylá čtveřice mandát neobhajuje. Pro Trumpovo odsouzení v Senátu hlasovalo vedle všech demokratů i sedm republikánů.

Patří mezi ně i Lisa Murkowská, která obhajuje senátorské křeslo za stát Aljaška, kde se v úterý rovněž konaly primárky. Po sečtení zhruba 60 procent hlasů byla Murkowská v čele výsledků, zatím však neměla vyhráno, neboť na Aljašce letos vzhledem ke změnám volebního systému postupují do všeobecných voleb čtyři kandidáti, a to nezávisle na své stranické příslušnosti. Už během volební noci při tom bylo jasné, že kromě Murkowské postoupí do senátní volby také Kelly Tshibakaová, jež se těší exprezidentově přízni.

V klání o křeslo ve Sněmovně reprezentantů na Aljašce postoupili demokratka Mary Peltolaová a republikáni Nick Begich a Sarah Palinová, která je bývalou guvernérkou Aljašky a někdejší kandidátkou na viceprezidentku USA. O čtvrtém postupujícím dnes ráno SELČ ještě nebylo rozhodnuto. Peltolaová, Begich a Palinová se také utkali v doplňovacích volbách, které mají rozhodnout o tom, kdo převezme zbývajících několik měsíců mandátu nedávno zesnulého kongresmana Dona Younga. Vítěz tohoto klání ale podle AP bude možná znám až koncem srpna.

Podporovatelé Republikánské a Demokratické strany v jednotlivých amerických státech už od jara vybírají z kandidátů svých stran, kdo je bude zastupovat v listopadových všeobecných volbách do Kongresu, na guvernérské posty i v jiných místních volbách. Po úterku zbývá v cyklu primárek už jen sedm zastávek, příští týden se hlasuje na Floridě a také ve sněmovních primárkách v New Yorku.

Jedním z hlavních motivů letošních voleb je role exprezidenta Trumpa, který napříč USA podpořil přes 200 republikánských kandidátů a snaží se zachovat si pozici lídra strany. Trump neustále dává najevo, že zvažuje novou kandidaturu na prezidenta v roce 2024.

Většina kandidátů, které v současném volebním období podpořil, v primárkách uspěla, píše agentura Reuters. AP uvádí, že exprezident dosud do značné míry dominoval v boji o utváření Republikánské strany k obrazu svému a pomohl dosadit své věrné do klíčových volebních soubojů od Arizony přes Georgii po Pensylvánii. Zmíněné tři státy byly společně s Michiganem, Nevadou a Wisconsinem klíčovými bojišti posledních prezidentských voleb a Trump zde v uplynulých měsících podporoval mnohé kandidáty zpochybňující jejich výsledek. Popírače Trumpovy porážky podle nové analýzy deníku The Washington Post republikánští voliči v těchto šesti státech poslali do 54 soubojů o funkce, které mají roli v potvrzování výsledků prezidentské volby.