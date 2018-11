Washington - Republikáni v úterních volbách ve Spojených státech podle propočtů amerických médií udrželi většinu v Senátu, o kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů ale přišli. Prezident Donald Trump je s výsledkem spokojený, na twitteru ho označil za fantastický úspěch. Úspěšnější než republikáni jsou demokraté také v guvernérských volbách, ve kterých prozatím připravili republikány o čtyři státy. Kongres v novém složení zasedne v lednu 2019.

Vedle nového složení celé 435členné Sněmovny reprezentantů a třetiny stočlenného Senátu vybírají Američané také guvernéry ve 36 státech a třech teritoriích, starostu Washingtonu či nové zástupce ve státních zákonodárných sborech.

Předvolební průzkumy naznačovaly, že republikáni ztratí Sněmovnu reprezentantů, ale udrží Senát. To se podle propočtů médií potvrdilo.

V případě Senátu, kde republikáni dosud mají 51 křesel, budou mít nově podle The New York Times zřejmě 53 křesel. Naopak ve Sněmovně reprezentantů získají většinu demokraté, což bude poprvé po osmi letech. The New York Times po 6:30 SEČ odhadoval, že demokraté budou mít 228 kongresmanů. Jejich převaha tak nebude nijak drtivá. Pro srovnání, republikáni mají v současné době 235 sněmovních křesel.

V souboji o Senát zaznamenali republikáni úspěch především v Severní Dakotě, Missouri a Indianě, kde připravili o úřad demokratické obhájce. Mimořádně dramatický souboj hlásí Florida, kde po sečtení takřka všech hlasů jen těsně vede republikán Rick Scott, který tak má šanci o křeslo připravit demokratického senátora Billa Nelsona.

Republikáni udrželi senátorský mandát například v Texasu, Utahu a Mississippi, demokraté zase na Havaji, v Novém Mexiku či v New Yorku. Senátorské křeslo obhájil i populární Bernie Sanders z Vermontu, který kandidoval jako nezávislý, v Kongresu ale hlasuje s demokraty.

Ve Sněmovně reprezentantů republikáni ztratili podle The New York Times 25 křesel, což již překonalo počet potřebný k tomu, aby demokraté tuto kongresovou komoru ovládli za podmínky, že své původní mandáty udrží.

"Dnes v noci fantastický úspěch. Díky všem!" napsal Trump na twitteru v reakci na sčítání hlasů. Výsledek tak označil za úspěch, ačkoli se nyní nebude moci o Kongres plně opřít.

Pokud jde o guvernérské úřady, zaznamenali demokraté velký úspěch v Novém Mexiku, Kansasu, Illinois a Michiganu, kde dosud vládli republikáni. Těsný souboj svedl demokrat Andrew Gillum na Floridě, kde ale nakonec zvítězil republikán Ron DeSantis.

Republikáni rovněž udrželi například Texas, Arizonu, Ohio či Alabamu, demokraté obdobně uspěli v Oregonu, Coloradu, Havaji či New Yorku, kde demokrat Andrew Cuomo mandát obhájil. Demokraté také zvítězili v Kalifornii.