Reprezentační útočník Kuchta přestoupí ze Slavie do Lokomotivu Moskva

Praha/Moskva - Reprezentační útočník Jan Kuchta odchází z fotbalové Slavie do Lokomotivu Moskva. Po zdravotní prohlídce podepíše s ruským klubem smlouvu na 4,5 roku. Vršovický klub o tom informoval na svém webu.

Fotogalerie

Pětadvacetiletý útočník vstřelil za rok a půl ve Slavii v 65 zápasech 32 soutěžních branek. Loni získal v Edenu mistrovský titul a přispěl i k triumfu v poháru. Společně se sparťanem Adamem Hložkem se stal s 15 góly nejlepším střelcem ligy. Slavii pomohl také do čtvrtfinále Evropské ligy.

"Celou sezonu 2020/21 musím vyzdvihnout, byla jedinečná, hned moje první ve Slavii. Když jsem nebyl zraněný, hrál jsem každý zápas, navíc se nám podařilo vyhrát, na co jsme sáhli. Na to se nikdy nezapomene," uvedl Kuchta. Díky úspěšnému působení v Edenu se dostal až do národního týmu. V něm odehrál zatím čtyři utkání, střelecky se neprosadil.

V kariéře bude pokračovat v Rusku, Slavia za něj dostane podle informací deníku Sport zhruba pět milionů eur (asi 130 milionů korun). Lokomotiv Moskva je aktuálně na šestém místě nejvyšší soutěže. V Evropské lize obsadil v základní skupině čtvrtou, nepostupovou příčku.

"Je to reprezentant, minulou sezonu měl v české lize skvělou. Ví, jak si počínat v pokutovém území, umí dávat góly. Na hřišti toho hodně odpracuje, je to hráč s vynikajícím přístupem na hřišti i mimo něj," zhodnotil novou posilu pro klubový web sportovní ředitel Lokomotivu Tomas Zorn.

Kuchta přišel jako náhrada za kanonýra Fjodora Smolova, který v úterý přestoupil do týmu městského rivala Dynama. Na odchodu je i další útočník Zé Luís.

Německý kouč Lokomotivu Markus Gisdol bude mít do útoku k dispozici kromě Kuchty ještě Nizozemce Gyrana Kerka, guinejského reprezentanta Francoise Kamana, mladého odchovance Grigoriho Borisenka a Vitalije Lisakoviče, který se v nedávné kvalifikaci mistrovství světa představil v dresu běloruské reprezentace i v utkáních s českým výběrem. První soutěžní utkání po zimní pauze čeká Lokomotiv 27. února na hřišti Krasnodaru.