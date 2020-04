Reprezentační obránce Sklenička bude dál hrát KHL za Jokerit

Helsinky - Reprezentační obránce David Sklenička se v Kontinentální hokejové lize dohodl na prodloužení spolupráce s Jokeritem Helsinky, kde dohrával uplynulou sezonu. Klubu se upsal do roku 2022. Jokerit o dohodě informoval na svém webu.

Třiadvacetiletý Sklenička, který startoval na posledních dvou světových šampionátech, zamířil do finské metropole v prosinci nedlouho poté, co se domluvil na ukončení smlouvy s Montrealem. Splnění snu o NHL se nedočkal a první zahraniční angažmá po odchodu z Plzně strávil v týmu Lavalu na farmě v AHL.

Po podpisu smlouvy do konce sezony odehrál za Jokerit 25 zápasů v základní části KHL a připsal si pět bodů za dva góly a tři asistence. Za šest startů v play off přidal branku a nahrávku. Tým sice postoupil do čtvrtfinále, v němž měl vyzvat Petrohrad, při nastupující pandemii koronaviru ale ze soutěže odstoupil. Pak byl zrušen i zbytek bojů o Gagarinův pohár.