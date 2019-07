Reprezentační obránce Kalas přestoupil do Bristolu

Londýn - Fotbalový reprezentant Tomáš Kalas po devíti letech definitivně opustil Chelsea, v níž nedostal větší příležitost, a přestoupil do Bristolu. S druholigovým týmem, kde v minulé sezoně hostoval, podepsal šestadvacetiletý obránce čtyřletou smlouvu. Ačkoli přestupní částku kluby nezveřejnily, podle společnosti Sport Invest, která Kalase zastupuje, se jedná o rekordní přestup v historii klubu.

Olomoucký odchovanec Kalas podepsal s Chelsea smlouvu už jako sedmnáctiletý mladík, ale výraznější šanci v londýnském velkoklubu, s nímž měl smlouvu až do roku 2021, nedostal. Za "Blues" stihl odehrát jen čtyři soutěžní zápasy, většinu času strávil po hostováních. Postupně vystřídal Arnhem, Kolín nad Rýnem, Middlesbrough, Fulham a naposledy právě Bristol, jemuž pomohl k osmému místu v tabulce druhé ligy.

"Zájem z Bristolu byl celou sezonu velký, ale to bylo i předtím od Middlesbrough a od Fulhamu, pak se ale nic nestalo a žádná nabídka nepřišla. Tak jsem rád, že do třetice to vyšlo a že v týmu, ve kterém jsem chtěl zůstat, nakonec zůstanu," citoval Kalase web Sport Investu.

"Jen škoda, že jsme nepostoupili nebo nebyli v play off. O to více se ale budeme v této sezoně snažit, aby to vyšlo," dodal Kalas. Dosud nejvíce zaplatil Bristol 5,3 milionu liber za Famaru Diédhioua v roce 2017.