Reprezentační hokejový útočník Flek opouští Karlovy Vary, bude hrát za Brno

Praha - Reprezentační hokejový útočník Jakub Flek končí v extraligových Karlových Varech a nově bude působit v Kometě Brno. Bronzový medailista z mistrovství světa v Tampere svůj odchod z Energie oznámil na klubovém webu Západočechů, pro iSport.cz poté potvrdil, že se v průběhu šampionátu dohodl na spolupráci s Kometou.

"Karlovy Vary o mě měly veliký zájem a patří jim velký dík, že čekaly na moje rozhodnutí, netlačily. Nabídku jsem od nich dostal velmi slušnou," uvedl devětadvacetiletý Flek, který v Karlových Varech působil od juniorského věku a postupně se vypracoval v klíčového hráče Energie.

Flek startoval na loňském mistrovství světa, letos ve Finsku se podílel na zisku bronzové medaile. Původně chtěl zamířit do zahraničí, ideálně do Švýcarska, ale nakonec se dohodl s Brnem. I nadále jej tak povede jako hlavní trenér Martin Pešout, jenž po sezoně odešel z Karlových Varů do Komety.

"Pořád jsem čekal na nějakou nabídku ze zahraničí, což pro mě byla priorita. Bohužel tomu nenapomohla situace ve světě, kdy se hráči začali vracet z KHL. Evropa je teď dost plná. Čekal jsem na Švýcarsko, nějaké nabídky byly. Ale jednání se nedotáhla. Většina klubů si podepsala top hráče, a byť ještě mají volná místa, pořád čekají, kdo se kde objeví. Vyčkávají a já už tolik vyčkávat nechtěl. Rozhodl jsem se takhle a podepsal Kometu," přiznal Flek pro iSport.cz.

Rodák z Mariánských Lázní doposud v extralize odehrál 285 zápasů, ve kterých vstřelil 81 branek a přidal 88 asistencí. V uplynulé sezoně byl s 35 body po Tomáši Voráčkovi druhým nejproduktivnějším hráčem Karlových Varů v základní části.