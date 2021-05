Reprezentace je pro mě odměna za sezonu, řekl brankářský nováček Kváča

Praha - Hokejový brankář Petr Kváča ještě neodchytal v reprezentaci ani jeden zápas, přesto se může představit na blížícím se mistrovství světa v Rize. Trenéři národního týmu pozvali třiadvacetiletého gólmana po vydařeném play off v dresu Liberce do přípravy národního týmu. Kváča je aktuálně jedním ze čtyř gólmanů ve výběru, z nichž by se tři měli v Lotyšsku představit. Pokud reprezentaci ještě nedoplní posila z NHL.

"Pozvánku beru jako odměnu za celou sezonu. Jsou to pro mě cenné zkušenosti, jen to, že tady mohu trénovat, je pro mě obrovská zkušenost a uvidíme, co bude dál. Je to pro mě třešnička na dortu. Jsem vděčný, že tady mohu být," řekl Kváča v on-line rozhovoru novinářům.

Plány na odpočinek po náročné sezoně mu telefonát od zástupců reprezentace nenarušil. "Určitě ne. Jsme profíci. Pár dní si oddechnete a pak, když přijde taková možnost, tak ta se neodmítá," řekl rodák z Brandýsa nad Labem, jenž je jedním ze čtyř hráčů Liberce, kteří dostali po neúspěchu v extraligovém finále pozvánku do reprezentace.

Co jej čeká, dobře věděl od Radana Lence, vedle kterého sedí v kabině Bílých Tygrů a který na akce národního týmu v sezoně pravidelně jezdil. "Bavili jsme se o tom spolu. Něco člověk ví i z mládežnických reprezentací," uvedl Kváča. Nijak se ale nezabývá tím, zda má šanci dostat se do týmu pro MS. "To je na trenérech. My to můžeme ovlivnit jen tím, co odvedeme na ledě. Rozhoduje aktuální forma a na koho trenéři ukáží, tak to bude. To je hokejový svět. Stejná situace je i v sezoně v klubech," podotkl.

Kváča strávil v základní části i v play off na ledě nejvíce minut ze všech extraligových brankářů, na únavu si ale nestěžuje. "Člověk musí během sezony koukat na své tělo, trošku ho pozorovat a tohle patří k profesionálnímu hokeji. Musíte například vědět, kdy ubrat v posilovně, protože sezona byla hodně specifická. Hrálo se hodně zápasů za sebou," uvedl Kváča. Jeho devizou byla výborná letní příprava. Velkou zásluhu na tom měli kondiční trenéři Dominik Kodras a Aleš Pařez. "Únava k tomu taky patří a je jen na vás, jak se s ní vypořádáte," řekl.

Premiérový start za reprezentaci by si teoreticky mohl připsal v pátečním zápase proti Slovensku, v dnešním duelu proti stejnému soupeři se trenéři rozhodli vsadit na Romana Willa, kterému bude krýt záda Jan Růžička. Teprve dnes se k výběru připojil také šampion KHL Šimon Hrubec.