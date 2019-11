Replika historického větrného mlýna na Trutnovsku otevře v květnu

Borovnice (Trutnovsko) - Funkční replika historického větrného mlýna nad obcí Borovnice na Trutnovsku otevře v květnu 2020. Je v podobě hrubé stavby, má už také střechu a do konce roku bude opláštěn, řekl ČTK předseda spolku Větrák Jiří Chvojka. Na obnově mlýna spolupracuje spolek a obec s několik krajskými středními školami, které mají, co do činění s prací se dřevem.

Fotogalerie

"Hlavní stavební práce začaly v dubnu 2018. Hotová je střecha, dokončuje se opláštění mlýna. Má už i vrtule a usazené paleční kolo," řekl ČTK Chvojka.

Původní větrný mlýn ze 40. let 19. století stál nad obcí do roku 1968. Jeho replika nevzniká na stejném místě, ale asi o kilometr vedle v lokalitě Třešňovka. "Nové místo se vybralo s ohledem na to, aby bylo lépe dostupné turistům. Je to v nadmořské výšce něco přes 500 metrů," řekla dnes ČTK starostka Borovnice Eva Tajbrová.

Dřevěná stavba vzniká na čtvercovém půdorysu zhruba 5,5krát 5,5 metru. Jedna strana je širší o schodiště a šalandu, tedy místnost pro obsluhu mlýna. Výška stavby bude 11,2 metru a mlýn bude pohánět vrtule o průměru téměř 16 metrů.

Podle starostky celkové náklady, včetně parkoviště a vybavení, překročí tři miliony korun, z toho se dosud prostavělo 1,7 milionu korun. Investorem je obec, která od Královéhradeckého kraje dostala loni na mlýn dotaci 1,5 milionu korun. Do financování zapojila také prostředky z veřejné sbírky, díky které se dosud podařilo získat více než 100.000 korun, tyto prostředky šly hlavně šindelovou střechu.

Spolek Větrák s obcí usiluje o obnovu mlýna 16 let. Dlouho byly problémem peníze. Stavbaři proto v roce 2009 nejprve vybudovali základy, v roce 2011 vzniklo opodál parkoviště za 600.000 korun a hlavní trámoví bylo postaveno loni na jaře.

Svého času stálo nad Borovnicí pět větrných mlýnů a další u okolních obcí. Do 20. století se dochoval jediný tzv. Haklův mlýn, jehož replika vzniká. Byl to poslední větrný mlýn tzv. německého typu v Čechách. Stavba se pomocí oje otáčela podle svislé osy proti směru větru. V provozu byl ještě krátce po druhé světové válce, než byl v roce 1946 majitel Augustin Hackel s dalšími místními Sudetskými Němci odsunut. Borovnice byla do konce války převážně německá.

"Pan Hackel odcházel se slzami v očích a pak to začalo. Přišli sem různí přivandrovalci, kteří to zničili. Mlýn byl mimo obec. Replika mlýna bude plně funkční," řekl ČTK Chvojka.

Současní stavitelé vycházejí z nemnoha vyobrazení mlýna na pohlednicích, z modelu stavby z roku 1925, který je v muzeu v Nové Pace a mimo jiné také z podrobné i když nepřesné dokumentace mlýna, kterou v roce 1965 provedla firma Stavoprojekt Hradec Králové.