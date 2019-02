Praha - Soud dnes poslal někdejšího fotbalového reprezentanta Tomáše Řepku na 15 měsíců do vězení za zpronevěru. Souhrnný trest zahrnuje i fotbalistovo předchozí potrestání za internetové útoky na bývalou manželku, tedy za poškození cizích práv. Dnešní verdikt není pravomocný. Na místě se proti němu odvolali jak Řepkův obhájce, tak i státní zástupce, který se domáhal uložení dvouletého odnětí svobody.

Předsedkyně soudního senátu Alice Havlíková připomněla, že Řepka má z minulosti čtyři záznamy v rejstříku trestů a že se zpronevěry dopustil tehdy, když byl ve zkušební době podmíněného odsouzení za jiný skutek. "Za této situace nemáme skutečně příliš na výběr a bohužel již musíme přistoupit k nepodmíněnému trestu odnětí svobody," konstatovala.

Zároveň ale upozornila, že soud využil možnosti mimořádného snížení trestu pod spodní hranici zákonné sazby, a to "vzhledem k osobnosti obžalovaného". "Nedomníváme se, že je pachatelem závažné majetkové trestné činnosti. Předchozí odsouzení byla za drobnější přečiny - vyjma neplacení výživného," vysvětlila soudkyně.

Senát se ztotožnil s tvrzením obžaloby, že Řepka prodal v prosinci roku 2016 své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil. Podle soudu tak neoprávněně nakládal se svěřenou věcí a naplnil zákonné znaky zločinu zpronevěry.

Vlastníkem luxusního vozu byla v době činu firma K & H, které sportovec auto předtím odprodal kvůli tomu, že byl v exekuci. Řepka s vozem tehdy jezdil na základě nájemní smlouvy. Svou známou na to sice při předání peněz upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz do dvou či tří měsíců přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu sepsali, se zavázal, že pokud mercedes nepřevede do roka, zaplacenou částku ženě vrátí. To se však nestalo.

Pětačtyřicetiletý Řepka k věci dříve odmítl vypovídat, ze všech termínů hlavního líčení u Obvodního soudu pro Prahu 6 včetně dnešního se pak omluvil. Za zpronevěru mu vzhledem k výši údajně způsobené škody hrozilo dva až osm let vězení.

Státní zástupce Jan Scholle v dnešní závěrečné řeči uvedl, že tentokrát není možné uložení obecně prospěšných prací ani dalšího alternativního trestu - domácího vězení. Podotkl, že Řepka zpronevěrou spáchal zločin, nikoliv méně závažný přečin, takže v úvahu připadalo nepodmíněné či podmíněné odnětí svobody nebo také peněžitý trest. "Ten by byl na místě s ohledem na charakter trestné činnosti, jejímž motivem byla ziskuchtivost. Musel by však být citelný. A takový trest by byl vzhledem k ekonomické situaci obžalovaného nedobytný," upozornil Scholle.

Řepkův obhájce Jaroslav Jankrle požadoval, aby soud jeho klienta zprostil viny z důvodu, že skutek uvedený v obžalobě se fakticky vůbec nestal. Právník argumentoval tím, že Řepka auto své známé neprodal - k uzavření kupní smlouvy prý nemohlo dojít, protože žena věděla, že Řepka není vlastníkem vozu. Podle Jankrleho tak klient auto pouze "neplatně podnajal". Advokát připustil, že Řepka není Mirek Dušín, poznamenal ale, že to není trestné.

Bývalý obránce Ostravy, Sparty, West Hamu a Fiorentiny dostal v letech 2015 a 2016 dvakrát podmíněný trest za řízení v opilosti. Loni v květnu mu soud potvrdil 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy. Za poškození exmanželky formou smyšlených erotických inzerátů dostal fotbalista původně souhrnný nepodmíněný trest půl roku vězení, odvolací senát Krajského soudu v Brně mu jej však zmírnil rovněž na obecně prospěšné práce. Musel totiž přihlédnout k tomu, že Řepka v mezičase první uložené práce vykonal. Podle informací ČTK Řepka v současné době čelí ještě dvěma dalším stíháním kvůli neplacení výživného.