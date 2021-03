Řepka cílí na zázemí a odchovance, chce navázat na Hrdličku

Teplice - Inspirovat se úspěšným předchůdcem Františkem Hrdličkou a postupně vystavět zajištěný tým, který se bude opírat o odchovance a stane se atraktivní pro sponzory i fanoušky, chce nový ředitel fotbalových Teplic Rudolf Řepka. Prohlásil to na dnešní on-line tiskové konferenci.

"Teplice jsou vybudované na pevných základech a líbí se mi, jaké morální a etické hodnoty klub vyznává. Poslední dobu jsme kulhali sportovní stránce a musíme být více čitelní pro veřejnost a partnery. Mužstvo musí působit, že když jde na hřiště, chce vyhrát. Snad přispěji k tomu, že z Teplic bude časem veleúspěšný klub," prohlásil Řepka.

Inspirovat se chce u zesnulého Hrdličky, který řídil Teplice v letech 1993 až do nečekaného úmrtí v roce 2014. Severočeši pod jeho vedením došli ze třetí ligy až do nejvyšší soutěže a evropských pohárů. Jako nadřízeného ho zažil i Řepka, jenž na Stínadlech odstartoval funkcionářskou kariéru a nyní se po téměř 14 letech vrátil jako nástupce Petra Hynka.

"Netřeba si něm vyprávět story, ale chci vypíchnout jeho lidskost," řekl Řepka, který v Teplicích hrál v mládežnických týmech a poté i pracoval jako tiskový mluvčí, marketingový ředitel, sekretář a sportovní ředitel. Poté působil ve Fotbalové asociaci ČR a také jako delegát UEFA.

"Nebyl sice se všemi kamarád, nicméně byl velkým učitelem. Ne vždy to byl milý šéf, ale všichni věděli, že chce dobro pro klub. Měl blízko k regionu i do Prahy, hrál tu národní tým a za jeho působení jsem se hodně naučil. Nyní bych chtěl na jeho odkaz navázat," uvedl Řepka.

"Dlouhodobou vizí je pak být klubem, který bude vychovávat své hráče, mít odchovance a rovněž chci pomoci po vztahové stránce," řekl Řepka. "Alfou a omegou je nežít na ostrově, propojit se s regionem a najít si jak cestu k fanouškům, tak politické garnituře a obchodním partnermům. Věřím, že jsem v tomhle silný," dodal.

Nejdřív však Teplice musí vyřešit aktuální problémy. Severočeši se sice probojovali do čtvrtfinále domácího poháru, ale v lize je od sestupu dělí sedm bodů. "Mým krátkodobým cílem je, abychom hráli důstojnou roli v lize, sbírali body a dostali se do klidného středu tabulky," řekl Řepka.

"Nechci tu hned slibovat poháry a vytvořit na vedení nějaký bič. Nejprve si to musíme odpracovat. Chceme ale určitě stavět na odchovancích. Věřím, že se můžeme časem dostat do fáze, že budeme finančně zajištění tak, že si budeme moci odchovance nechat a vytvořit tak silný tým," uvedl Řepka.

Pro to podle něj budou Teplice potřebovat lepší infrastrukturu a zázemí. "Mám tu třeba syna v mládežnické kategorii a vím, že to není ideální," uvedl Řepka. "Vybudovat tréninkové centrum je můj střednědobý cíl, ale rozhodně je to jedna z mých priorit," prohlásil.

Řepka už také řeší s trenérem Radimem Kučerou složení A-týmu pro novou sezonu, protože smlouvy končí několika zkušeným hráčům. "V tuto chvíli je však předběžné říct, jak bude vše vypadat. Směr je dobrý, ale jde do budoucna vyladit mládež, abychom každý rok mohli posouvat do áčka dva tři mladé hráče," dodal Řepka.