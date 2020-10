Řepík zařídil dvěma góly vítězství Sparty v K. Varech 3:2

Karlovy Vary - Hokejisté Sparty vyhráli v dohrávce 3. kole extraligy v Karlových Varech 3:2 a uspěli ve vzájemných zápasech podeváté za sebou. Dvěma góly se podílel na vítězství kapitán hostů Michal Řepík. Sparta se na čtvrtý pokus v sezoně dočkala prvních bodů venku.

Karlovy Vary se po karanténě kvůli koronavirové nákaze v týmu vrátily do hry poprvé od 20. září, kdy prohrály doma s Třincem 2:5. Předtím doma zdolaly Mladou Boleslav (3:2). I třetí duel v ročníku sehrály na vlastním ledě, ale kvůli vládním opatřením proti šíření nemoci covid-19 tentokrát bez diváků.

Energie hrála v úvodu utkání dvakrát v rychlém sledu v oslabení po Beránkově faulu a Novotného vyhození puku do hlediště. Zatímco v prvním oslabení domácí odolali, ve druhém už inkasovali. V sedmé minutě zakončil kombinaci po ideální Horákově přihrávce Řepík.

Západočeši odpověděli za 137 sekund. Šenkeřík vyslal do brejku Fleka, který ujel obraně Pražanů a překonal Machovského blafákem do bekhendu. Vrátit Spartě vedení mohl Tomášek a Karlovy Vary se pak ubránily i při Redlichově trestu. V 17. minutě měl možnost otočit stav Lauko, ale sparťanský gólman jeho ránu z levé kruhu vyrazil betonem.

Domácí se ubránili i při Pulpánově vyloučení na přelomu první a druhé třetiny. Ve 24. minutě ale Sparta opět získala vedení. Buchtele s Kudrnou ještě před Novotným neuspěl, ale k puku se dostal Pech a někdejší opora Karlových Varů už se prosadila.

Energie se dočkala přesilových her po trestech Buchteleho, Jeřábka i Rouska, ale Sparta se ubránila. Ve 35. minutě Rousek hned po návratu z trestné lavice po individuální akci nabil na levý kruh Řepíkovi, který se trefil k bližší tyči a zvýšil na 3:1.

Karlovy Vary snížily ve 39. minutě, kdy Beránek našel bekhendem volného Černocha, který se trefil proti svému mateřskému týmu, odkud na západě Čech hostuje. Gól platil i po přezkoumání u videa po trenérské výzvě Sparty, která si ji vzala, protože Machovský při gólu vychýlil branku.

V závěrečném dějství se domácí tlačili za vyrovnáním, ale Sparta odolala. Největší šanci měl ve 47. minutě po Beránkově akci Kaše, ale ztroskotal zblízka na Machovském. Spartě nepřinesla pojistku přesilovka při Vildumetzově pobytu na trestné lavici. Stav se nezměnil ani po šancích domácích Pulpána a potom Vondráčka v závěrečné power play.

Hlasy trenérů:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Po těch dvou dnech, které jsme měli na přípravu na toto utkání, jsme do první třetiny vstoupili špatně. Nevím, jestli z přemíry snahy nebo proč jsme udělali čtyři zbytečné fauly a dostali jsme Spartu do hry a do vedení. Ve druhé třetině jsme se trošku uklidnili, zlepšili jsme pohyb a hra se vyrovnala. Paradoxně jsme v téhle fázi ale udělali dvě chyby, které soupeř nekompromisně potrestal. Odskočil nám o jeden gól, který pak ve třetí třetině chyběl. I když jsme udělali všechno pro to, abychom se o nějaké body porvali, tak už jsme na to neměli dostatek síly a štěstí, abychom nějaký gól dali."

Miloslav Hořava (Sparta): "Věděli jsme, že domácí jsou po karanténě a dlouho nehráli, což byla jejich nevýhoda. V první třetině nám pomohly přesilovky, dostali jsme se do vedení i do takového lepšího tempa. Ve druhé třetině byli domácí lepší i díky přesilovkám. Zápas byl vyrovnaný a myslím, že jsme nakonec byli šťastnější."

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Flek (Šenkeřík, Kotvan), 39. Černoch (O. Beránek) - 7. Řepík (R. Horák, Tomášek), 24. Pech (A. Kudrna), 35. Řepík (Rousek, R. Horák). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný - Kotvan, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, M. Rohan - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Osmík - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Sparta: Machovský - M. Jandus, Kalina, R. Jeřábek, T. Pavelka, Mikliš, Tomáš Dvořák - Řepík, R. Horák, Rousek - Tomášek, M. Sukeľ, F. Chlapík - A. Kudrna, Pech, Buchtele - Dvořáček, Říčka, D. Vitouch. Trenéři: Hořava a Jandač.

Tabulka:

1. Hradec Králové 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Plzeň 5 3 1 1 0 20:14 12 3. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 4. Sparta Praha 6 3 0 0 3 16:14 9 5. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 6. Mladá Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 7. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 8. Vítkovice 2 0 1 1 0 7:7 3 9. Karlovy Vary 3 1 0 0 2 7:10 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 12. České Budějovice 4 0 0 1 3 7:17 1 13. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0 Brno 0 0 0 0 0 0:0 0