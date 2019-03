Praha - Útočník hokejové reprezentace Michal Řepík je po roce ve stejné situaci. Pokud chce znovu na mistrovství světa, kde dal loni v osmi zápasech čtyři góly, musí se vypořádat s velmi dlouhou přípravou. Loni vypadl v předkole play off extraligy se Spartou, tentokrát v dresu Podolsku musel vstřebat porážku 0:4 na zápasy na úvod vyřazovacích bitev KHL s vysoce favorizovaným CSKA Moskva.

"Je to tři týdny od posledního zápasu. Odpočinul jsem si, vyčistil hlavu a jsem připravený na tu dlouho štreku," ujistil novináře třicetiletý útočník. "Chci zabojovat o mistrovství světa. Není to zrovna krátké, ale jsem rád, že tu můžu být. Jsem odpočatý a těším se, až to začne," prohlásil Řepík.

Volno strávil s rodinou. "Odletěl jsem na chvíli na dovolenou a v průběhu minulého týdne jsem se vrátil. Teplo, moře, za tu sezonu toho létání a zimy bylo dost. Potřeboval jsem si trošku odpočinout a prohřát kosti," uvedl s úsměvem Řepík.

Určitou výhodou může být fakt, že ví, co ho čeká. "Já už to absolvoval i minulý rok po vyřazení se Spartou. Všichni víme, jak to je. Vím, do čeho jdu. Nejhorších bude těch prvních čtrnáct dnů, kdy je to jen o tréninkách. Potom, až se do toho vloží zápasy, to začne utíkat líp. Doufám, že to pak skončí tak, že si budu moct na mistrovství světa zahrát," poznamenal Řepík.

Zahrát si na Slovensku je lákavé. "Já bych byl rád za každé mistrovství a je jedno, kde to je. Je ale pravda, že v Bratislavě je to specifické, takový druhý domov. Je to blízko, bude tam narváno, budou tam čeští fanoušci... Bylo by určitě hezké to zažít, bude to taková malá Praha, což jsem zažil jako fanoušek a bylo to krásné. Chtěl bych to zažít na ledě, dám do toho všechno a uvidíme, jestli se to podaří," konstatoval.

Slovenskou metropoli velmi dobře zná. Ve Slovanu začal nejen tuto, ale i minulou sezonu KHL. "A teď jsem končil v Podolsku. Půlka sezony ve Slovanu byla těžká, nehráli jsme dobře a byli jsme na spodku. Hodně zápasů jsme prohrávali, takže docela takové fyzické a mentální vysílení. Bylo to tam fakt těžké," přiznal.

Když nastala šance odejít do Podolsku, který bojoval na hraně play off, byl za ni moc rád. "Těšil jsem se tam, nakonec jsme i to play off udělali. Samozřejmě z toho sedmého osmého místa se chodí proti těžkým soupeřům a taky to bylo s CSKA Moskva znát. Přejeli nás, dali nám 4:0 a skončilo to. Ale jsem rád, že jsem se dostal zpátky do ruského týmu a měl šanci si zahrát o play off," uvedl Řepík.

Jeho cílem je zůstat v KHL. "Samozřejmě se to může vyvinout i nějak jinak. Zatím nic od agentů, že bychom s někým vyjednávali, není. Samozřejmě ale nechci dopustit, že bych nevěděl až do června, kde budu. Zatím však nijak nervózní nejsem. Doufám, že se to nějak začne vyvíjet v nejkratší době. Uvidíme, jak to bude vypadat," uzavřel Řepík.