Řepík rozhodl o výhře Sparty v Mladé Boleslavi 1:0 po nájezdech

Mladá Boleslav - Hokejisté Sparty vyhráli v 21. kole extraligy v Mladé Boleslavi 1:0 po samostatných nájezdech a zvítězili pošesté za sebou. Ve vzájemných duelech s Bruslařským klubem se radovali ze čtvrté výhry za sebou. V rozstřelu rozhodl kapitán Pražanů Michal Řepík. Druhé čisté konto v sezoně si připsal hostující gólman Matěj Machovský i domácí Gašper Krošelj.

Utkání předcházel slavnostní ceremoniál, při kterém se domácí rozloučili s bývalým obráncem Janem Hanzlíkem. Sedmatřicetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který se Spartou při dlouholetém působení v Praže získal tři mistrovské tituly, ukončil po uplynulé sezoně kariéru.

Do první šance se dostal ve druhé minutě hostující Pech, ale Krošelj zasáhl betonem. Na druhé straně měli možnosti Ševc a Flynn. Domácí gólman ale vzápětí musel krýt Kudrnovu možnost. Postupně se na ledě ale odehrával především tuhý boj a šancí ubylo. Až ve 14. minutě nabídl Jeglič v přečíslení puk Ciencialovi, ale ten minul.

V úvodu druhé části přečkali domácí Ševcův trest a ve 25. minutě sami byli při Řepíkově vyloučení blízko branky. Šťastný zamířil do horní tyče. Hned po návratu s trestné lavice sice překonal Krošelje po objetí branky Řepík, ale po trenérské výzvě domácích sudí Pešina s Pražákem gól neuznali pro Pechovo nedovolené bránění brankáři.

Mladá Boleslav se ubránila i při Jegličově trestu a v polovině utkání mohl otevřít skóre po spolupráci s Vondrkou Cienciala, ale ztroskotal na Machovském. V 37. minutě se prosadil individuálně Klepiš, ale sparťanský gólman byl opět neprůstřelný. Před druhou pauzou při Zbořilově trestu nestihl zakončil kombinaci před odkrytou brankou Rousek.

Ve třetí třetině měli domácí převahu, ale Sparta se úspěšně bránila. V 50. minutě při trestu Dvořáčka vystřelil Buchtele puk do hlediště a hosté odolali i 100 vteřin v oslabení tří proti pěti. Krošelj si s pokusy Pražanů také poradil a duel dospěl do prodloužení. Ani pětiminutové nastavení nerozhodlo a v rozstřelu se jako jediný z deseti exekutorů prosadil ve třetí sérii Řepík.

Hlasy po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "V první třetině hrála Sparta hodně agresivně a my jsme se přes ni nedokázali dostat. Ve druhé třetině od momentu, kdy jsme si vzali trenérskou výzvu a nebyl uznaný gól, nás to nakoplo. Myslím, že jsme byli lepším mužstvem, začali jsme si vytvářet šance a udrželi jsme se v útočném pásmu, ale bohužel jsme nedali gól. Když se nám to nepodařilo ani v přesilovce pět na tři, tak to rozhodlo. Těžko mužstvu něco vytknout, protože oba mančafty šlapaly úplně nadoraz. Oba gólmani byli výborní. Rozhodlo se v penaltách, bohužel jediná proměněná byla na straně Sparty. Získali jsme jen jeden bod, ale udělali, co jsme mohli."

Uwe Krupp (Sparta): "Myslím, že jsme viděli skvělý zápas. Pro mě jeden z nejlepších v celé sezoně, které jsme hráli. Oba týmy byly agresivní a nebylo na ledě na nic čas. Vím, že fanoušci chtějí vidět góly, ale šance byly na obou stranách. Gólmani byli skvělí. Boleslav měl většinu prodloužení puk až do naší přesilovky, ale bránili jsme velmi dobře. Nájezdy jsou trošku loterie, kterou někdy rozhodne jedna střela. Řepík rozhodl a Machovský odchytal skvělý zápas. Jsme rádi za dva body, ale byli bychom i za jeden."