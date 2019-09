Řepík: Play off zápas, škoda jen, že nemáme tři body místo dvou

Praha - Hokejisté Sparty mají za sebou vítězný vstup do extraligové sezony. V souladu s tím, co si tak moc přáli. Kapitána Michala Řepíka však přece jen mrzelo, že Pražané nevyužili skvělý obrat z 1:3 na 6:3 k plnému tříbodovému zisku.

"Bylo to super, takový play off zápas. Spousta emocí na začátek sezony. Jsme určitě rádi za ty dva body. Táhli jsme za jeden provaz, nezalekli jsme se, což bylo důležité, ale je škoda, že jsme nezískali všechny tři," řekl Řepík v rozhovoru s novináři.

"Měli jsme je nalomené, nevím, jestli jsme se pak báli o výsledek, ale začali nám tam sázet jeden gól za druhým a dokázali srovnat. Takže je tam lehké zklamání, že nemáme všechny tři body," dodal Řepík.

Klíčem k bodovému zisku Sparty byla druhá třetina, kterou domácí vyhráli 4:0. "Něco jsme si k naší hře řekli. Dali jsme sice na začátku gól z přesilovky, oni ale diktovali tempo hry, dávali to za naše beky, byli všude první. Nám se vůbec nedařilo. Pak jsme si něco řekli, nastoupili jsme pak, jak jsme chtěli, a povedlo se nám to otočit," uvedl Řepík.

Podtrhl týmového ducha Sparty. "Řekli jsme si, že když k nějaké podobné krizi dojde, musíme tam jít všichni do jednoho. Je jedno, kdo to je. Dá se říct, že by bylo blbé, kdyby sem přijela Plzeň a mlátila nás tady doma, to se nemůže stát. Nebudeme se nechávat mlátit nebo se bát. Zhostili jsme se toho dobře a jsme rádi, že jsme to všechno zvládli," prohlásil Řepík.

Zkušený reprezentační útočník věří, že podobný zápas bude prospěšný i pro sebevědomí mužstva. "Plzeň má dobrý tým, jsou rozjetí z Ligy mistrů, předvedli dobrý výkon. Musíme se podívat, kde jsme udělali chyby. Pojedeme do Liberce, kde nás čeká další těžký soupeř, ostatně ze začátku je teď máme všechny takové," připomněl Řepík velmi těžký los v úvodu soutěže.

Ve vypjatém duelu bylo postupně čím dál důležitější udržet chladnou hlavu a neoplácet. "Po druhé třetině jsme si už říkali, že se nesmíme nechat vyprovokovat, že oni do toho takhle půjdou a budou nás chtít dostat na trestnou lavici. Nějakým způsobem jsme to zvládli. Co jsme ale nezvládli, byla naše hra ve třetí třetině," připustil Řepík.

První zápas v roli kapitána Sparty si nakonec díky vítěznému zásahu Jana Košťálka z 65. minuty mohl odškrtnout jako vítězný. "Nijak si to nepřipouštím. Nějaká zodpovědnost tam samozřejmě je, ale nemyslím na to. Snažím se odvést co nejlepší práci pro Spartu a v tom budu pokračovat i nadále," dodal Řepík.