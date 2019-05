Řepík:Je to všechno o to těžší, že nevím, zda přijde další šance

Bratislava - Zklamání útočníka hokejové reprezentace Michala Řepíka po marných pokusech o medaili z mistrovství světa narůstá s přibývajícím věkem. Třicetiletý hráč se zkušenostmi z NHL se v Bratislavě představil na čtvrtém šampionátu po sobě, ale neví, kolik dalších šancí na zisk medaile ještě bude mít.

"Je to těžší tím, že v uvozovkách stárnu a člověk neví, jestli bude mít tu šanci sem zase ještě někdy přijet a reprezentovat. Bojujeme tady přes čtrnáct dní, abychom získali medaili. A je těžké to přijmout, když se odjíždí buď po čtvrtfinále, nebo prohrajete zápas o medaili," řekl Řepík novinářům po prohře s Ruskem 2:3 po nájezdech v nedělní bitvě o bronz.

Proti sborné byl český výběr hodně blízko, aby sedmileté čekání na cenný kov z velké akce ukončil. "Nevím, jestli je to nějaké prokletí, ale v posledních letech se nám bohužel nedaří tu medaili urvat. Těžko říct, kde je problém. Měli jsme tady našlápnuto na medaili a myslím, že jsme hráli dobrý hokej. Ale bohužel jsme to nedotáhli, kam jsme chtěli," mrzelo Řepíka.

Alespoň malou náplastí může pro Čechy být, jakým hokejem se prezentovali. "Doufám, že fanouškům se to líbilo. Ale ono je jedno, jestli se hraje hezký hokej nebo ne. Hlavní je, aby se přivezla medaile. A to se nám zase bohužel nepovedlo. Můžeme být rádi za to, jak jsme hráli, ale určitě je to zklamání s ohledem na výsledek," přemítal Řepík.

K ofenzivním manévrům na turnaji přispěla řada posil z NHL. "Měli jsme tady skoro ty nejlepší hráče z NHL. Až na pár těch, kteří pokračovali v play off. Ale jinak tady bylo to nejlepší, co může přijet ze zámoří. Je to škoda, když jsme byli tak blízko. Proti Rusům jsme měli velikánské šance, ale nedotáhli jsme je do konce. Chybělo možná i trochu štěstí. V nájezdech pak byli lepší," konstatoval Řepík.

Velkou překážkou se ukázal být brankář Andrej Vasilevskij. "Věděli jsme, že je to výborný gólman. Je těžké mu dát gól. Občas měl i štěstí. My jsme třeba netrefili prázdnou branku nebo nám to v poslední chvíli přeskočilo hokejku. Je to obrovská škoda, protože jsme odehráli dobrý turnaj, měli dobrou partu a táhli jsme za jeden provaz. Byli tady dobří hráči, o to je to větší zklamání, že neodjíždíme s medailí," řekl Řepík.

Bronzové si na krk pověsili Rusové, byť si přijeli pro zlato. "Určitě je to hrozně těžké tam stát a být čtvrtý. Já jsem na páté velké akci a buď jsme vypadli ve čtvrtfinále, nebo jsme prohráli zápas o medaili. Takže je to pro mě obrovské zklamání," netajil Řepík.

Sám v deseti utkáních zaznamenal sedm bodů díky čtyřem gólům a třem nahrávkám. "Asi to i trochu potěší. Snažím se pomoct týmu, jak to jde. Snažím se střílet, jít do koncovky, když to jde. Hlavní je, abych pomáhal mužstvu. Výkon můj i týmu nebyl špatný. Bohužel to nestačilo. A je to škoda."

Připustil, že je rád, že si od hokeje nějakou dobu odpočine. "Je to dlouhé. Od půlky července doteď byla sezona, nějakých devět týdnů trvala reprezentace. Není to nic jednoduchého. Určitě chci na hokej teď zapomenout a pár týdnů si orazit. Potřebuju si vyčistit hlavu a odpočinout fyzicky i psychicky. Hned naskočit do tréninku, to by bylo hodně těžké," uvedl Řepík.