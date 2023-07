Repatriačními lety se ze Rhodu vrátilo zhruba 450 Čechů, další poletí dnes

Praha - Dvěma nočními repatriačními lety se ze Rhodu vrátilo zhruba 450 klientů cestovních kanceláří, další poletí, řekl dnes České televizi Martin Smolek, vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí (MZV). Vládní speciály zatím do oblasti nevyrazí.

MZV zatím nevydá plošné doporučení necestovat na Rhodos, situace na ostrově se podle tamních hasičů zlepšuje, uvedl Smolek. Úřad zároveň na twitteru varoval před požáry s rizikem šíření v severovýchodní oblasti Korfu. Podle Smolka v noci bylo evakuováno 60 Čechů z hotelu, ráno se ale na místo vrátili a pokračují v pobytu.

Po dvou nočních mimořádných letech byl další v plánu ráno a následně večer pravidelný let, který má ale kapacitu i na repatriaci osob, jimž skončí dovolená z důvodu evakuace dříve, řekl Smolek ČT. Několik dalších lidí, kterým se zatím nepodařilo spojit se svou cestovní kanceláří, se nachází v hotspotech blízko letiště na Rhodu. Těmto lidem budou pomáhat dva členové speciálního konzulárního týmu i dva hasičští důstojníci.

Zástupci ministerstva dnes opět jednali s cestovními kancelářemi. Česko podle Smolka vychází z informací a doporučení řeckých orgánů, podle tamních hasičů se situace lepší, jediná skutečně kritická je oblast Asklipeio. Ministerstvo zatím nepřistoupí k plošnému nedoporučení cest na Rhodos.

V noci vypukl požár také mimo jiné na ostrově Korfu. Celkem bylo evakuováno zhruba 2600 klientů. V jednom hotelu se nacházelo 60 Čechů, kteří byli evakuováni z důvodu blízkosti požáru, nad ránem se ale do ubytovacího zařízení vrátili, řekl Smolek. Na Korfu ministerstvo zahraničí eviduje přes 1000 českých turistů, uvedl na twitteru mluvčí resortu Daniel Drake.

Opět apeloval na registraci v cestovatelském systému Drozd. Ministerstvo následně vydalo na webu upozornění týkající se Korfu, podle kterého se evakuace týkala 17 oblastí - Vigglatouri, Nisaki, Rou, Katávalo, Kéntroma, Tritsi, Kokkokílas, Sarakiviátika, Plagiá, Kalámi, Vlachátika, Kavalléraina, Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia a Sinies. "Další velké požáry v oblasti Karysto na Euboea/Evia (evakuovány čtyři oblasti) a v severní oblasti Peloponésu - Aígio," dodal resort.

V Řecku se odehrála podle místní policie dosud největší evakuační operace. Způsobily ji lesní požáry, které vypukly na ostrově Rhodos a v sobotu dopoledne se kvůli silnému větru rozšířily i do blízkosti letovisek na jihovýchodě. Turistické lokality Kiotari či Lardos zavalil hustý dým. Podle místních médií bylo evakuováno na 20.000 lidí, podle AFP na 30.000.

Klienti tuzemských CK a agentur na Korfu jsou v pořádku, evakuace se neplánuje

Klienti tuzemských cestovních kanceláří (CK) a agentur na řeckém ostrově Korfu, kde hasiči rovněž bojují s lesními požáry, jsou v pořádku a jejich evakuace do Česka se zatím neplánuje. ČTK to řekli mluvčí společností. Vývoj v oblasti však sledují a podle potřeby rozhodnou o vyslání repatriačních letů. Mluvčí CK Blue Style Lucie Bukovanská upozornila na to, že se situace na ostrově Korfu může každou minutou změnit. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dnes na twitteru varovalo před požáry s rizikem šíření v severovýchodní oblasti Korfu.

Češi, kteří si dovolenou na ostrově Korfu zakoupili v Čedoku, se podle mluvčí Kateřiny Pavlíkové začínají s dotazy ohledně požáru obracet na infolinku. "Prosíme klienty, aby vyčkali, zejména pokud mají dovolenou naplánovanou až za několik dnů či týdnů. Pokud by došlo k jakékoli změně, budeme je kontaktovat," uvedla Pavlíková.

Klienti CK Blue Style nejsou podle Bukovanské ubytovaní blízko nebezpečných oblastí. "Evakuace se v tuto chvíli našich klientů netýká, situace se ale může každou minutou změnit," řekla Bukovanská. Informace o tom, že by klienti, kteří jsou na Korfu nebo tam mají odletět, požadovali zrušení zájezdu, nemá, doplnila.

V blízkosti požárem zasažených oblastí na Korfu nemá klienty ani cestovní agentura Invia. Podle mluvčí Jiřiny Ekrt Jiruškové museli ale dnes klienti jiných prodejců zájezdů přenocovat na tamním fotbalovém stadionu. O tom, že by mezi nimi byli i nějací Češi, informace nemá, uvedla. Pokud se situace na Korfu zhorší, řešení bude podle ní podobné jako v případě požáru na Rhodu. "Jsme v kontaktu se zástupci cestovních kanceláří i s klienty," uvedla.

Podle mluvčího CK Alexandria Petra Šatného by měl být požár na Korfu už pod kontrolou. V jižní části ostrova Rhodos podle něj firma klienty nemá, a nemusela je proto do Česka evakuovat, uvedl. "Požáry se bohužel v Řecku, Chorvatsku i dalších jižních destinacích vyskytují každé léto a ač tento na ostrově Rhodos je opravdu rozsáhlý, netýká se rozhodně celého ostrova," dodal.

V systému Drozd je pro celé Řecko 2600 Čechů, jen na Rhodu jich jsou přes 4000

Na řeckém ostrově Rhodos se nachází přes 4000 Čechů, v cestovatelském systému Drozd je ale aktuálně registrováno 2600 lidí pro celé Řecko. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí (MZV) Daniel Drake. Úřad žádá Čechy o registraci, aby s nimi mohl rychle sdílet informace.

"V Drozdu je aktuálně registrováno okolo 2600 lidí pro Řecko. Jenom na Rhodosu se nachází přes 4000 Čechů, prosím proto všechny, aby se zaregistrovali, a MZV tak s nimi mohlo rychle sdílet informace," uvedl Drake.

Ministerstvo zahraničí zřídilo pohotovostní linku pro dotazy spojené s požáry na Rhodosu, funguje na čísle 222 264 240. Turisté, kteří pobývají na Rhodu, se mohou obracet také na nouzovou linku českého velvyslanectví v Athénách. Telefonní číslo je +30 694 4733 769.