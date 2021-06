Renault upravuje tři továrny na výrobu elektromobilů

Hned tři současné výrobní závody ve Francii připravuje na éru elektromobility Renault. Závody Douai, Maubeuge a Ruitz budou sdruženy do jednotky Renault ElectriCity. Dohromady by v nich mělo najít pracovní uplatnění pět tisíc lidí a do roku 2025 by výrobní kapacita měla dosáhnout 400 000 elektrických vozidel za rok.

Závod v Douai zahájí produkci elektromobilů na konci tohoto roku. Prvním modelem, který začne sjíždět z výrobní linky, se stane Mégane E-Tech Electric. Tento vůz, který bude vybaven baterií s kapacitou 60 kWh, a tudíž dojezdem 450 kilometrů v režimu WLTP, využije speciální platformu pro elektrické vozy aliance Renault Nissan. Její označení je CMF-EV. Stejnou využije také Nissan Ariya a řada dalších plánovaných vozů. Jeden z nich ve velikostním segmentu C se bude rovněž montovat v Douai.

Kromě toho také v této továrně bude vznikat menší vůz na nové platformě pro segment B. Tedy zřejmě vůz odvozený od konceptu novodobého Renaultu 5.

Továrna v Maubeuge již v současnosti elektromobily vyrábí. Jsou jimi Kangoo Z.E. Během příštího roku by je měla nahradit nová generace tohoto malého užitkového elektromobilu. Bude mít ale pozměněné jméno na Kangoo Van E-Tech Electric. Současně bude ve výrobním programu také technicky spřízněná dodávka pro značky Nissan a Mercedes-Benz.

Poslední ze tří zmiňovaných lokalit – Ruitz – bude vyčleněna pro produkci důležitých dílů používaných ve zbývajících dvou závodech ElectriCity.

Autonaelektřinu.cz.