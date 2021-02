Renault měl loni kvůli pandemii rekordní ztrátu osm miliard eur

Paříž - Francouzská automobilka Renault má za loňský rok vinou pandemie rekordní ztrátu osm miliard eur (207,2 miliardy Kč). Ve druhém pololetí už se ale situace začala zlepšovat, uvedla dnes firma. Kvůli protipandemickým uzávěrám podnik méně vyráběl, což ovlivnilo také japonského partnera Nissan. Skupina neposkytla na tento rok výhled, avšak uvedla, že patrně dosáhne plánovaného snížení nákladů o dvě miliardy eur v předstihu, nejspíš už letos v prosinci.

Analytici podle společnosti Refinitiv očekávali ztrátu 7,4 miliardy eur. Skupina měla ztrátu už za rok 2019, a to 141 milionů eur.

Šéf Luca de Meo, který podnik řídí od loňského července, se snaží dosáhnout obratu v hospodaření mimo jiné tím, že opouští dlouhodobou strategii globální expanze a zaměřuje se na prodej dražších aut, aby posílil ziskovost.

Po zvýšení ceny u některých modelů aut se provozní zisk skupiny, který byl za celý rok záporný, ve druhém pololetí zlepšil a dosáhl za toto období 866 milionů eur.

"Rok 2021 bude těžký, protože zdravotní krize obnáší mnoho neznámých, a též kvůli nedostatku dodávek elektronických součástek," připomněl šéf podniku globální nedostatek čipů pro automobilový průmysl. Tento problém podle Renaultu vyvrcholí ve druhém čtvrtletí a produkci automobilky může snížit asi o 100.000 aut.

Nedostatek čipů již donutil snížit výrobu automobilky Ford, Toyota, Fiat Chrysler a Nissan. Také Volkswagen varoval, že problémy s dodávkami čipů mohou mít tento měsíc negativní dopad na výrobu v některých jeho továrnách.

Renault snižuje pracovní místa a omezuje nabídku aut, což mu umožňuje snižovat výdaje i v oblastech, jako je výzkum a vývoj. S poklesem prodeje se francouzská automobilka potýkala už před pandemií více než někteří její konkurenti. Po letech globální expanze se nyní soustředí na ziskové trhy.

Co se týče nedostatku čipů, jejich výrobci upřednostňují producenty spotřební elektroniky před automobilkami zejména proto, že jejich objednávky jsou větší než objednávky od automobilek. Výroba aut je také podnikáním s nižší marží, takže automobilky nejsou tak snadno ochotny přistoupit na vyšší ceny čipů, protože by to mohlo negativně ovlivnit jejich ziskovost.