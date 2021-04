Řemeslníci pokračují v kroměřížské Podzámecké zahradě v obnově vodního systému

V Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, pokračuje obnova vodního systému. Jde o součást pětiletého projektu obnovy zámku a Podzámecké zahrady, který by měl být hotov koncem příštího roku. Na snímku z 30. dubna 2021 je Chotkův rybník.

V Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, pokračuje obnova vodního systému. Jde o součást pětiletého projektu obnovy zámku a Podzámecké zahrady, který by měl být hotov koncem příštího roku. Na snímku z 30. dubna 2021 je Chotkův rybník. ČTK/Glück Dalibor

Kroměříž - Řemeslníci pokračují v kroměřížské Podzámecké zahradě, která je památkou UNESCO, v obnově vodního systému. Dokončili odbahnění Dlouhého, Chotkova a Divokého rybníka včetně opevnění jejich břehů kameny. Do všech už se vrátila voda. Nadále opevňují břehy části vodních kanálů dřevem. Práce za desítky milionů korun se dělají za plného provozu, do konce roku by měly být hotové, řekl dnes ČTK kastelán Arcibiskupského zámku v Kroměříži Martin Krčma.

Aktuálně podle něj dělníci dokončují opevnění kanálů v Maxmiliánově parku, tedy v části zahrady poblíž Pompejské kolonády. "Čeká nás pak už jenom práce na Mlýnské strouze, to je část, která ústí do Moravy, kde se budou dělat protipovodňová opatření a úpravy v korytě. Úplnou třešničkou na dortu, kterou bychom v letní sezoně měli zrealizovat, bude obnova Pompejské kolonády s vodním prvkem. S bazénem a obnovou vodotrysku," uvedl Krčma.

U rybníků v uplynulých měsících vznikla nová dřevěná mola, která usnadní jejich obsluhu. Návštěvníci zahrady by na ně měli mít přístup. U Dlouhého rybníka zbývá dokončení nástupního mola před Rybářským pavilonem, odkud by měli mít zájemci možnost projížďky na lodičkách. "Je to ale záležitost až příští sezony," řekl kastelán.

Součástí prací na obnově vodního systému byla i renovace veškerých ovládacích prvků rybníků, například požeráků nebo stavidel. "Je to systém ze začátku 20. století, všechno je funkční," doplnil Krčma.

Od ledna také řemeslníci opravují střechu kroměřížského zámku, který těž figuruje na seznamu památek UNESCO. Pravděpodobně v létě zahájí restaurátoři práce na obnově Sněmovního sálu a dalších historických místností. Pro návštěvníky by měly zůstat přístupné. Loni začala oprava zámecké galerie, která je proto zavřená, a také se zámkem sousedící Mlýnské brány. Vznikne v ní expozice věnovaná biskupské gardě, ještě předtím dělníci vymění střešní krytinu a obnoví fasádu.

Správu zámku a Podzámecké zahrady převzalo loni olomoucké arcibiskupství, katolická církev je získala v restitucích v roce 2015. Předtím se o provoz obou památek staral Národní památkový ústav. Pětiletý projekt obnovy zámku a Podzámecké zahrady by měl být hotov koncem příštího roku. Náklady podle Krčmy přesáhnou 250 milionů korun, evropská dotace je 226 milionů korun. V loňské sezoně ovlivněné koronavirem si zámek prohlédlo zhruba 58.000 lidí, o rok dříve jich bylo okolo 70.000. Podzámecká zahrada je přístupná volně.