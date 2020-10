Řeky po vytrvalém dešti kulminují, meteorologové očekávají pokles

Praha - Na 12 místech Moravy, Slezska a východních Čech nadále platí třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň. Na dalších přibližně 25 místech jsou řeky na druhém stupni. Téměř ve všech případech už ale výška hladiny stagnuje, místy klesá. Vyplývá z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přestože meteorologové dnes nečekají vydatnější srážky, varování před rizikem povodní ponechali v platnosti pro východ České republiky.

S výjimkou závětří Krušných hor a Krkonoš spadlo za poslední tři dny v Česku nejčastěji mezi 30 a 60 litry vody na metr čtvereční. Na východě Moravy a na horách na severu to bylo ojediněle i více. Například na Pomezních boudách v Krkonoších spadlo za 72 hodin 168 lirů vody na metr čtvereční. Údaje zveřejnil ČHMÚ na facebooku.

Déšť v noci na dnešek oproti středě výrazně zeslábl. "Srážky se vyskytovaly už jen ojediněle. Maximálně napršelo za uplynulých šest hodin pouze do pěti milimetrů," uvedli ráno meteorologové. Situace na řekách by se proto měla postupně začít uklidňovat.

Výstraha před vysokým rizikem povodní platí až do odvolání pro celou Moravu a Slezsko s výjimkou okresů Znojmo a Moravský Krumlov. Ohrožená je také většina Kraje Vysočina, především jeho severní část. Na východě a severu Čech platí varování pro celý Pardubický a Královéhradecký kraj, východní polovinu Libereckého kraje i středních Čech a také pro okresy na východě Ústeckého kraje.

V Moravskoslezském kraji už je většina vzedmutých toků po kulminaci. Stoupá pouze Odra, do které se vlévají hlavní toky v regionu. Situace se uklidnila i v Kravařích, kde se ve středu připravovala možná evakuace obyvatel části Dvořisko. Šlo o stovku domů. Hladina tam podle měřicího čidla o 23 centimetrů překročila hranici třetího stupně a podle představitelů města hrozilo možné zatopení domů. V noci ale i tam hladina začala klesat a obavy se nenaplnily. Moravskoslezští hasiči evidují od úterního odpoledne okolo 600 výjezdů spojených s deštěm a stoupajícími hladinami vodních toků. Momentálně například zasahují v Antošovicích a monitorují situaci u Hlučínského jezera, kde hrozí vylití ze břehů.

V Olomouckém kraji platil dnes ráno třetí povodňový stupeň na třech místech, a to na Bečvě v Přerově, Třebůvce v Lošticích na Šumpersku a na Romži v Polkovicích na Přerovsku. Na několika místech stále zasahují hasiči, situace se ale podle jejich mluvčí Lucie Balážové v noci zklidnila. "Čerpali jsme sklepy v Přerově, Lošticích a v Žulové. V Moravičanech jsme stavěli protipovodňové hráze," uvedla Balážová.

V Jihomoravském kraji byl ráno třetí povodňový stupeň na dvou místech, a to na řece Moravě ve Strážnici na Hodonínsku a na Svratce v Židlochovicích na Brněnsku. Od úterního večera, kdy začalo pršet, evidují jihomoravští hasiči devět desítek událostí spojených s vydatným deštěm, zejména na Blanensku a Hodonínsku. "Ještě v průběhu noci jsme pokračovali s čerpáním vody ze sklepů," řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Ve Zlínském kraji stále platí třetí stupeň povodňové aktivity značící ohrožení na řece Moravě ve Spytihněvi na Zlínsku. Déšť v regionu však ustal, hladiny řek a potoků už nestoupají.

Na Vysočině platí na řekách nejvýše druhé povodňové stupně, které značí pohotovost. Hladina Svratky v Dalečíně na Žďársku, která ve středu vystoupala až na třetí stupeň, klesla dnes v noci na druhý stupeň.

Na východě Čech platí nejvyšší povodňový stupeň na Chrudimce v Nemošicích, Novohradce v Úhřeticích, Doubravě v Pařížově a Třebůvce v Hraničkách. Vzestup hladin se však již zastavil. Na druhém stupni je Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí, Chrudimce v Hamrech nebo Novohradce v Luži.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji dnes ráno platil třetí povodňový stupeň na dvou místech, a to na řece Moravě ve Strážnici na Hodonínsku a na Svratce v Židlochovicích na Brněnsku. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Vydatný déšť v noci ustal a hladiny řek na horních tocích už mírně klesají. Dají se ale očekávat vzestupy hladin v dolních částech toků. Hasiči evidují v souvislosti s vydatným deštěm devět desítek událostí.

Hladina Moravy ve Strážnici kulminovala kolem půlnoci, kdy dosahovala 702 centimetrů, třetí stupeň se vyhlašuje při dosažení 660 centimetrů. V 7:20 se hladina držela na 700 centimetrech s postupně sestupnou tendencí. Hladina Svratky v Židlochovicích nyní dosahuje 440 centimetrů, zatím nejvýše, příliš stoupat by už ale neměla. Třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení, se vyhlašuje při dosažení 350 centimetrů.

Druhý povodňový stupeň, který značí pohotovost, je aktuálně vyhlášený na Svratce ve Veverské Bítýšce i v Brně na Poříčí, také na Svitavě v Bílovicích nad Svitavou, na Dyji na Nových Mlýnech a v Ladné a na Moravě v Lanžhotě. Právě zde se dá ještě dopoledne čekat vyhlášení třetího stupně, jak bude voda dotékat.

První povodňový stupeň, tedy bdělost, je aktuálně vyhlášený na Trnkavě ve Velkých Pavlovicích, na Jihlavě v Ivančicích nebo na Veličce ve Strážnici.

Hasiči od úterního večera evidují devět desítek událostí spojených s vydatným deštěm. "Ještě v průběhu noci jsme pokračovali s čerpáním vody ze sklepů. Od úterního večera jsme zasahovali celkem na 89 místech zejména na Blanensku a Hodonínsku," řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Na jižní Moravě pršelo celé úterý i středu. Pro okolí Břeclavi, Hodonína, Veselí nad Moravou a v oblasti Bučovic platí až do odvolání povodňové ohrožení, voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny.

Královéhradecký kraj

Hladina Tiché Orlice v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku v noci na dnešek vystoupala na druhý stupeň povodňové aktivity. Na vzestupu byla při prvním povodňovém stupni i Orlice v Týništi nad Orlicí. Naopak horní části toků v Orlických horách i v Krkonoších byly v noci na dnešek na poklesu, uvedl dnes vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

První stupně povodňové aktivity byly dnes ráno při poklesu hladin ještě na Labi v Špindlerově Mlýně a na Stěnavě v Meziměstí na Náchodsku.

"Budou pokračovat poklesy vodních stavů na horních a středních úsecích zasažených vodních toků. Na vzestupu je kromě celého Labe pod soutokem s Orlicí v Hradci Králové i Orlice v Týništi a Tichá Orlice v Čermné," uvedl Petr. Srážky dnes podle něj budou pouze ojedinělé a slabé.

Vzedmuté hladiny toků zatím v Královéhradeckém kraji větší škody nenadělaly. Hasiči měli kvůli větru a silným dešťům ve středu několik desítek výjezdů. Zejména odklízeli popadané stromy. V Broumově, kterým protéká Stěnava, hasiči čistili propustky a koryto řeky od nánosů a naplaveného dřeva.

Liberecký kraj

Hladiny toků ve Frýdlantském výběžku na Liberecku se v noci vrátily do normálu. Pro region ale nadále platí varování meteorologů před záplavami. Vyplývá z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Přes den by mělo být zataženo, místy s občasným deštěm nebo mrholením.

Na návětrné straně Jizerských hor od úterního odpoledne místy napršelo přes 100 milimetrů vody a na třetí povodňový stupeň se dostala ve středu Smědá, Řasnice i další menší toky. Voda ale zaplavila jen silnici z Černous na Boleslav, jinak se rozlila hlavně do luk a zahrad.

Smědá v Předláncích kulminovala ve středu odpoledne na 259 centimetrech, dnes v 6:00 byla na 136 centimetrech. První stupeň je při dvou metrech. Horší byly červnové povodně, kdy spadlo v průběhu tří dnů na návětrné straně Jizerských hor bezmála 300 milimetrů srážek a hladina Smědé v Předláncích se dostala až na 287 centimetrů. Velká voda tehdy způsobila hlavně na Frýdlantsku škody za 65 milionů korun a vyřadila i nedávno modernizovanou úpravnu pitné vody v Bílém Potoce. Tentokrát budou škody zřejmě minimální.

Moravskoslezský kraj

Hladiny většiny toků v Moravskoslezském kraji, jež výrazně stouply po vydatných deštích ve středu odpoledne, už klesají. Jsou po kulminaci. Stoupá pouze Odra, do které se vlévají hlavní toky v regionu. Dotok by měl trvat ještě několik hodin, Odra by tak měla maxima dosáhnout dnes v poledne. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Některý z povodňových stupňů dnes ráno platil v kraji na 24 místech. Ve středu ve stejné době to bylo na padesáti místech. Třetí stupeň, tedy stav ohrožení, je podle vodohospodářů na řece Opavě v Držkovicích, v Opavě a Děhylově. Na podobné úrovni je Polančice v Polance nad Odrou. "Hladina Opavy nyní stagnuje či klesá, Polančice klesá," řekla Vlčková. Dodala, že na šesti místech platí druhý stupeň a na 14 první.

Situace se uklidnila i v Kravařích, kde se ve středu připravovala možná evakuace obyvatel části Dvořisko. Šlo o stovku domů. Hladina tam podle měřicího čidla o 23 centimetrů překročila hranici třetího stupně a podle představitelů města hrozilo možné zatopení domů. V noci ale i tam hladina začala klesat a obavy se nenaplnily. Dnes ráno se v Kravařích hladina pohybovala nad limitem třetího stupně už jen o devět centimetrů.

"Za posledních 24 hodin spadlo v regionu do 24 milimetrů srážek. Předpovědi počasí, které avizovaly, že bude déšť ustávat, se tak potvrdily. Proto hladiny většiny řek během noci kulminovaly. Nyní stagnují či dokonce klesají," řekla Vlčková.

Dodala, že jedinou výjimkou je Odra. Do ní tečou řeky Opava či Olše. "Odra ještě stoupá. Kulminace by měla nastat okolo poledne. Nyní je na druhém stupni povodňové aktivity a do třetího jí chybí půl metru," řekla Vlčková. Míní, že o tolik by hladina stoupnout neměla. Navíc srážky v kraji mají nadále ustupovat. V noci na pátek už nemá pršet vůbec.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji dnes ráno po předchozím vydatném dešti platí třetí povodňový stupeň na třech místech, a to na řece Bečvě v Přerově, Třebůvce v Lošticích na Šumpersku a na Romži v Polkovicích na Přerovsku. Déšť v noci postupně ustal a výška hladina řek už většinou stagnuje nebo i mírně klesá, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Na několika místech stále zasahují hasiči, situace se ale podle jejich mluvčí Lucie Balážová v noci zklidnila.

"Dnešek by měl být již beze srážek. Bude tak pokračovat pokles průtoků, na dolních tocích pak kulminace a následný pokles průtoků. V pátek odpoledne lze očekávat další srážky od východu. V zasažených oblastech tak předpokládáme opětovné vzestupy hladin," řekl dnes ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Hladina řeky Bečvy v Přerově dnes ráno dosáhla 588 centimetrů, třetí stupeň je vyhlašován při 530 centimetrech. Hladina Bečvy v Přerově dnes ráno kulminuje a v příštích hodinách by už měla klesat. Na Třebůvce v Lošticích přístroje dnes ráno hlásily výšku hladiny 248 centimetrů, třetí stupeň je tam dosažen při 220 centimetrech. Časně ráno hladina Třebůvky klesla o několik centimetrů.

Hladina Romže v Kokorách do rána vystoupala až na 301 centimetrů, což je o 40 centimetrů více, než je hranice pro vyhlášení třetího stupně. Od rána už pozvolna klesá. Druhý povodňový stupeň dnes ráno platí na řece Moravě v Olomouci-Nových Sadech, Bečvě v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku a na Olešnici v Kokorách na Přerovsku. V Teplicích a Kokorách už hladina klesá, v Olomouci ještě mírně roste.

Ve středu hasiči kvůli vydatnému dešti zasahovali u více než 170 událostí, hlavně na Přerovsku. "Během noci byla situace celkem klidná. Čerpali jsme sklepy v Přerově, Lošticích a v Žulové. V Moravičanech jsme stavěli protipovodňové hráze," uvedla Balážová.

V Brodku u Přerova voda z Olešnice zaplavila pět ulic, takže hasiči tam postavili hráze z pytlů s pískem. "Voda ohrožovala 70 objektů, do 20 z nich vnikla do obytné části," řekla Balážová. Zatopený je v Brodku podjezd ve směru na Prostějov a Citov, který policisté uzavřeli. Hasiči tam přivezli velkokapacitní čerpadlo. "Neprůjezdná je i silnice z Dolního do Horního Žlebu a cyklostezka v Moravičanech," dodala Balážová.

Podle Povodí Moravy se voda rozlévá převážně mimo zastavěná území, na několika místech zaplavila komunikace. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic je stále uzavřena silnice mezi Teplicemi nad Bečvou a obcí Ústí na Přerovsku. Neprůjezdná je také silnice mezi Turovicemi na Přerovsku a Prusinovicemi na Kroměřížsku. Na Olomoucku je zaplavena silnice mezi Štěpánovem a Štarnovem. Kvůli propadlé vozovce je od středy uzavřena silnice ve Staré Červené Vodě na Jesenicku.

Voda z Moravy v Olomouci zalila i novou náplavku, kapacita stačí

Voda z řeky Moravy po vydatném dešti zalila i rozestavěnou náplavku mezi mosty v Komenského ulici a na Masarykově třídě nedaleko centra Olomouce, která je součástí budovaných protipovodňových opatření v této části města. "Kapacita koryta řeky v centru města je momentálně na osmdesáti procentech plánovaného stavu po dokončení protipovodňových opatření," řekl dnes ČTK mluvčí radnice Michal Folta.

"S občasným zaplavením náplavky, která je součástí koryta řeky, se ovšem při konstrukci nábřeží počítalo. V korytě řeky byly přerušeny práce na protipovodňových opatřeních a odstraněny všechny stroje a materiál, které by mohly být překážkou při zvýšeném průtoku," uvedl Folta.

Na novém nábřeží Moravy u vysokoškolských kolejí je pod vodou například půlkruhové schodiště, výše položená cyklostezka je zatím v suchu. U kojeneckého ústavu dělníci opravují most přes řeku Moravu. "Práce ale nemají na kapacitu koryta žádný vliv, protože se odehrávají výlučně v horní části mostu," upozornil Folta.

V noci na čtvrtek byl v Olomouci vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Už půl hodiny před půlnocí dosáhla hladina řeky Moravy na Nových sadech výšky 390 centimetrů a dnes dopoledne má 407 centimetrů. Třetí stupeň povodňové aktivity se tam vyhlašuje při 430 centimetrech. "Hladina Moravy pravděpodobně v pátek dosáhne třetího stupně povodňové aktivity a úrovně pětileté povodně, dál už by ale podle všeho stoupat neměla," řekl Folta.

Kvůli vodě vylité z Bystřice byl uzavřen podjezd v Olomouci-Hodolanech, kterému místní neřeknou jinak než myší díra. "Silnice by měla být v nejbližších hodinách otevřena, Technické služby zde ještě odklízejí naplaveniny. Na opačném břehu zůstane ještě o něco déle uzavřený chodník a cyklostezka. Hladiny Bystřice má už ale vrchol za sebou a předpokládá se její pokles," dodal Folta.

Pardubický kraj

Nejvyšší, třetí povodňový stupeň platí v Pardubickém kraji na Chrudimce v Nemošicích, Novohradce v Úhřeticích, Doubravě v Pařížově a Třebůvce v Hraničkách. Vzestup hladin po středečních vytrvalých deštích se však již zastavil. Rozvodněné jsou i další toky v regionu.

Druhý stupeň značící pohotovost je podle Českého hydrometeorologického ústavu na Loučné v Cerekvici, Chrudimce v Hamrech, Novohradce v Luži, Třebůvce v Mezihoří a Jevíčce v Chornicích. Nad běžnými stavy jsou i Loučná, Třebovka či Labe.

Hasiči od úterní noci do dnešních 7:00 museli vyjíždět k 184 zásahům. Nejčastěji odčerpávali vodu z budov i rozsáhlých lagun ze silnic, stavěli hráze a plnili pytle s pískem. Odstraňovali také popadané stromy a zlámané větve, uvolňovali ucpané propustky a nahromaděné klády a jiné překážky pod mostky stoupajících hladin řek, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Ve středu byl kvůli záplavám uzavřeno několik úseků menších silnic, dnes zůstává pod vodou jen komunikace podél Novohradky z Luže do Dolů na Chrudimsku.

Přehrady na Chrudimce a Doubravě jsou již zcela zaplněné. Pode Povodí Labe dnes bude pokračovat snižování vodních stavů na horních a středních úsecích vodních toků. "V současné době probíhá plošná kulminace na Novohradce v Uhřeticích," uvedl vedoucí vodohospodářského dispečinku Jiří Petr. Na vzestupu je kromě celého Labe pod soutokem s Orlicí v Hradci Králové i Orlice v Týništi nad Orlicí, Tichá Orlice v Čermné, dolní tok Loučné a Chrudimka v Nemošicích.

Kraj Vysočina

Na Vysočině jsou po středečních deštích stále zvednuté hladiny několika řek. Platí na nich nejvýše druhé povodňové stupně, které značí pohotovost. Hladina Svratky v Dalečíně na Žďársku, která ve středu vystoupala až na třetí stupeň značící ohrožení, klesla na druhý stupeň v 01:30. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle starosty Dalečína Pavla Kadlece má obec s velkou vodou nejhorší zkušenosti z roku 1997. "Tehdy teklo obcí nějakých 190 kubíků vody (za sekundu)," řekl Kadlec. Největší středeční průtok, když na Svratce platil třetí povodňový stupeň, byl asi 70 metrů krychlových za sekundu. Obec má protipovodňové hráze a voda se při vyšší hladině vylévá až pod obcí přímo do přehrady.

Druhý povodňový stupeň platí na Svratce také v Borovnici. Na prvním stupni (bdělost) je od středečního večera na několika místech Sázava nebo říčka Šlapanka.

Hasiči museli ve středu vodu čerpat na 12 místech Vysočiny. Naposledy kvůli tomu zasahovali před středeční půlnocí v Útěchovicích na Pelhřimovsku.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji stále platí třetí stupeň povodňové aktivity značící ohrožení na řece Moravě ve Spytihněvi na Zlínsku. Déšť v regionu však ustal, hladiny řek a potoků už nestoupají. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Moravy (PMO).

Na třetí povodňový stupeň vystoupaly ve středu také hladiny Bystřičky nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku a Luhačovického potoka v Luhačovicích-Polichně na Zlínsku. Zatímco na Bystřičce nad i pod přehradou platil dnes dopoledne druhý stupeň povodňové aktivity znamenající pohotovost, v případě Luhačovického potoka to byl první stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost.

Podle mluvčího Povodí Moravy (PMO) Petra Chmelaře srážky v noci postupně ustaly. "V současnosti na území povodí Moravy a Dyje již neprší," uvedl mluvčí. Za posledních šest hodin bylo podle něj naměřeno nejvíce srážek na Vsetínsku, když v Karolince napršelo 7,7 milimetru, ve Valašské Senici 5,2 milimetru a v Horní Bečvě pět milimetrů.

"Spolu s ustávajícím deštěm horní toky postupně kulminovaly. Vzhledem k velké nasycenosti docházelo vlivem i slabších srážek k vzestupu hladin. Průtoky v nejvíce zasažených oblastech na horním toku Bečvy, v horním povodí Svratky a Moravy jsou již na poklesu, případně vyrovnané. Vlivem dotoku je stále na mírném vzestupu Morava a Svratka v dolních částech toku," uvedl Chmelař.

Hladiny na většině nádrží podle něj stoupají, případně jsou setrvalé. Manipulace na vodních dílech provádí vodohospodáři operativně na základě aktuální hydrologické situace. "Nádrže transformují povodňové průtoky. Odtoky byly zvýšeny téměř ze všech nádrží," uvedl Chmelař. Dnes by podle něj měl na řekách a potocích pokračovat pokles průtoků, na dolních tocích pak kulminace a následný pokles průtoků."V pátek odpoledne lze očekávat další srážky od východu. V zasažených oblastech tak předpokládáme opětovné vzestupy hladin," doplnil mluvčí.

Nad spodní hranicí pro druhý stupeň povodňové aktivity se dnes dopoledne ve Zlínském kraji držely také hladina řeky Moravy v Kroměříži a Otrokovicích na Zlínsku, stejně jako Velké Stanovnice pod vodní nádrží v Karolince na Vsetínsku.

První povodňový stupeň platil po 08:30 na Vsetínské Bečvě ve Vsetíně, Senici v Ústí na Vsetínsku, Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, Dřevnici v Kašavě a také pod přehradou ve Slušovicích na Zlínsku, Fryštáckém potoce pod přehradou ve Fryštáku na Zlínsku, Luhačovickém potoce pod Luhačovickou přehradou na Zlínsku a Olšavě v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku.

Podle předpovědi ČHMÚ bude dnes ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo mrholením. Ráno a k večeru by mělo pršet jen ojediněle. Výstraha meteorologů před vysokým rizikem povodní platí až do odvolání téměř pro celou Moravu a Slezsko.