Rektoři považují na nevhodné pořádat na Hradě oslavy 28. října

Praha - Pořádat v době mimořádných restrikcí kvůli epidemii koronaviru ceremoniál na Pražském hradě k předání státních vyznamenání, byť v omezeném rozsahu, je nevhodné a neodpovědné. Shodli se na tom dnes rektoři, které oslovila ČTK. I kdyby byli 28. října na oslavy státního svátku pozváni, nezúčastnili by se jich. Také podle opozičních politiků by Hrad neměl dostat výjimku ze zákazu shromažďování nad šest osob, která začne platit od středy.

"Za současné situace se občané této země musí vzdát celé řady důležitých osobních i pracovních aktivit. Nepovažuji proto za moudré, aby se oslava i takto významného státního svátku uskutečnila, byť v omezeném počtu účastníků. Pokud bych byl letos mezi pozvanými, z akce bych se z těchto důvodů omluvil," uvedl na dotaz ČTK rektor České zemědělské univerzity v Praze a předseda České konference rektorů Petr Sklenička.

Ani rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová by se případného předávání vyznamenání za daných okolností nezúčastnila. "Pravidla platí pro všechny stejně, tedy pro občany i prezidenta. Prezident by v tomto měl jít příkladem," uvedla na twitteru Nerudová. I rektor Vysokého učení technického Petr Štěpánek uvedl, že by se z ceremoniálu omluvil. Žádná pozvánka ale zatím nedorazila, a to ani na brněnskou Masarykovu univerzitu a pražskou Univerzitu Karlovu.

"Přijde mi absurdní v současné situaci vůbec o účasti na slavnostním ceremoniálu hovořit," uvedl rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček. Rektor Ostravské univerzity Jan Lata poznamenal, že je předčasné o účasti hovořit, protože pozvánku rektoři nedostali. "Pokud ji dostaneme, tak určitě nepůjdu, protože to považuji za absurdní, aby v této době, kdy se všechno omezuje, tak si prezident uspořádal setkání nějakých svých přátel, byť v omezeném počtu. Rozhodně nepůjdu a považuji to za nezodpovědné," řekl ČTK.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller by se oslav rovněž neúčastnil. "Rovněž tento rok nepojedu na oslavy 28. října. Jednak osobně mám zdravotní důvody a jednak oslavíme státní svátek důstojným způsobem v Olomouci," uvedl Miller.

I rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) Kamil Kuča uvedl, že vzhledem k současné situaci a omezením mu nepřijde vhodné, aby podobná akce získala výjimku, byť jde o tak tradiční a významnou událost. "V případě boje proti šíření koronaviru je podle něj třeba jít příkladem veřejnosti," řekl ČTK mluvčí UHK Jakub Novák.

Ceremoniál k předání státních vyznamenání na 28. října je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) zatím plánován v minimálních počtech účastníků. Nevyloučil, že bude dál omezen. S prezidentem Milošem Zemanem dnes bude o aktuálním opatřeních proti šíření covidu-19 jednat na zámku v Lánech premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Zeman v neděli řekl, že Hrad dělá vše pro to, aby se ceremoniál 28. října na Pražském hradě uskutečnil. Považoval by za urážku státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných, pokud by se tradiční předávání ocenění nekonalo. Vyznamenaných bude letos asi 40.

V minulosti byl vztah mezi Zemanem a rektory napjatý kvůli nejmenování několika profesorů a odmítavého postoje prezidenta k některým rektorům.