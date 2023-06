Rektoři a akademici odmítají, aby se VŠ více podílely na financování dotací

Praha/Brno - Česká konference rektorů (ČKR) nesouhlasí s návrhem ministerstva financí zvýšit u evropských strukturálních a investičních fondů spolufinancování ze strany vysokých škol. Dotace by tak mohly zůstat nevyužité, což by dále snížilo příliv peněz do vzdělávání, varovali rektoři. ČKR to uvedla v prohlášení, které dnes zaslala ČTK. S návrhem nesouhlasí ani Rada vysokých škol (RVŠ), Akademie věd (AV ČR) a další akademici. Vyjádření ministerstva financí ČTK zjišťuje.

V konsolidačním balíčku, jehož cílem je zlepšit stav veřejných financí, navrhla vládní koalice mimo jiné ušetřit státní peníze škrty v dotacích do škol ve výši dvou miliard korun. U dotací by se snížilo jejich spolufinancování ze státního rozpočtu, na nákladech by se tak více museli podílet příjemci evropských peněz.

"Předložený návrh zásadním způsobem ohrožuje schopnost vysokých škol využít tyto významné rozvojové prostředky na další rozvoj excelence jak v oblasti vzdělávání, tak vědy a výzkumu, což je jedna ze strategických priorit ČR," uvedla ČKR. Důsledkem by byl podle rektorů úbytek peněz plynoucích nejen do vysokého, ale i do regionálního školství. "A to za situace, kdy podpora vzdělávání a výzkumu na vysokých školách ze státního rozpočtu ČR dosahuje nyní historického minima. ČKR apeluje na odmítnutí navrhovaných změn," píše se v prohlášení.

Proti zvýšení spolufinancování ze strany vysokých škol u evropských strukturálních a investičních fondů je i Rada vysokých škol. "Sněm RVŠ odmítá návrh ministerstva financí na změnu vedoucí k navýšení kofinancování připravovaných projektů Operačního programu Jan Amos Komenský ze strany VŠ. Jedná se o další opatření ministerstva financí směřující k negativnímu ovlivnění činnosti VŠ jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v oblasti vzdělávání. Zvýšení kofinancování ze strany VŠ prakticky znemožní racionální čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu a z Evropského fondu pro regionální rozvoj," usnesli se členové sněmu RVŠ.

Ve stávající podobě s návrhem nesouhlasí ani vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na ministerstvu školství Radka Wildová. Podle ní to bude bránit mimo jiné meziregionální spolupráci, uvedla na zasedání sněmu RVŠ.

Proti návrhu se vymezila i AV ČR. Zdůraznila, že navrhované zvýšení podílu spolufinancování grantů je zcela mimo její rozpočtové možnosti jako poskytovatele institucionální podpory a jako takové je zcela nepřijatelné. "V případě přijetí návrhu ministerstva financí ČR v situaci, kdy podíl financování vědy a vzdělávání ze státního rozpočtu vůči HDP výrazně klesá, navíc ve spojení s vysokou inflací a násobným nárůstem cen energií, hrozí kolaps vědecko-výzkumné činnosti na pracovištích Akademie věd ČR a vážné ohrožení výzkumu na veřejných vysokých školách," uvedlo představenstvo AV ČR v prohlášení.

Podle rektorů a akademiků je vysoké školství v Česku podfinancované. Někteří vysokoškolští učitelé si stěžují na nízké mzdy. Pracovní skupina při ministerstvu školství proto navrhla letos přidat veřejným vysokým školám 901 milionů korun, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství Tereza Fojtová ale minulý týden ČTK sdělila, že školy v letošním roce více peněz spíše nedostanou. Podobně se dnes na zasedání sněmu RVŠ vyjádřil ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Akademikům řekl, že "dodatečné nároky na letošní rozpočet nejsou reálné".

Příští rok by se měl navíc rozpočet školství proti letošku snížit. Podle návrhu státního rozpočtu, který připravilo ministerstvo financí, by ministerstvo školství mělo v příštím roce utratit 235,75 miliardy korun, což je o 29,27 miliardy méně než letos. Bek nicméně upozornil na to, že rozpočet se bude měnit.